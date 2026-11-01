La Ciudad de Buenos Aires rinde homenaje al papa León XIV con sus monumentos iluminados

La jornada concluirá con dos actividades en el ámbito eclesiástico: a las 18:45 participará de la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

El martes 10 de noviembre, el destino será Córdoba. El Pontífice saldrá de Aeroparque a las 7:30 y tiene previsto arribar a la capital provincial a las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Su regreso a Buenos Aires está programado para las 18:10. A las 20:15, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles será la última jornada de León XIV en el país. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y, a las 10, viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Después de esa actividad, volverá a Buenos Aires para participar de la ceremonia de despedida, prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Una hora más tarde, a las 14, emprenderá viaje hacia Lima, Perú, donde continuará su recorrido por Latinoamérica.

Los 12 monumentos y edificios porteños que tendrán iluminación especial

El homenaje organizado por el Gobierno de la Ciudad alcanzará diferentes puntos turísticos, culturales e históricos de Buenos Aires. Los espacios incluidos en la iniciativa son: