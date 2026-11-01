La Ciudad de Buenos Aires rinde homenaje al papa León XIV con sus monumentos iluminados
La Ciudad iluminará sus principales monumentos y fachadas en homenaje al papa León XIV hasta el 12 de noviembre.
La llegada del papa León XIV a la Argentina tendrá un homenaje especial en distintos puntos emblemáticos de Buenos Aires. El Gobierno porteño anunció que 12 edificios, espacios y monumentos de la Ciudad contarán con una iluminación especial para acompañar la visita del Sumo Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
La propuesta ya comenzó este domingo y se mantendrá hasta el 12 de noviembre inclusive. De esta manera, distintos sectores de la capital argentina se sumarán al recibimiento del Papa a través de una intervención lumínica en sus principales postales urbanas.
La agenda del papa León XIV durante su visita a la Argentina
Robert Francis Prevost llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, proveniente de Montevideo. Una vez recibido oficialmente en el Aeroparque Jorge Newbery, su primera actividad será a las 17, cuando se acerque al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en Plaza San Martín, de acuerdo con el itinerario publicado por el Vaticano.
El lunes tendrá una agenda que incluirá encuentros religiosos, institucionales y sociales. A las 9:15 visitará a los operadores y personas asistidas del Cottolengo Don Orione de Claypole. Más tarde, a las 11:30, encabezará una misa en el Monumento de los Españoles.
La actividad continuará a las 16:10 con una reunión con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Luego, a las 17:30, recibirá a líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
La jornada concluirá con dos actividades en el ámbito eclesiástico: a las 18:45 participará de la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.
El martes 10 de noviembre, el destino será Córdoba. El Pontífice saldrá de Aeroparque a las 7:30 y tiene previsto arribar a la capital provincial a las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.
Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Su regreso a Buenos Aires está programado para las 18:10. A las 20:15, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
El miércoles será la última jornada de León XIV en el país. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y, a las 10, viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
Después de esa actividad, volverá a Buenos Aires para participar de la ceremonia de despedida, prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Una hora más tarde, a las 14, emprenderá viaje hacia Lima, Perú, donde continuará su recorrido por Latinoamérica.
Los 12 monumentos y edificios porteños que tendrán iluminación especial
El homenaje organizado por el Gobierno de la Ciudad alcanzará diferentes puntos turísticos, culturales e históricos de Buenos Aires. Los espacios incluidos en la iniciativa son:
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Obelisco.
Floralis Genérica.
Planetario Galileo Galilei.
Teatro Colón.
Puente de la Mujer.
Usina del Arte.
Cabildo.
Torre Monumental (de los Ingleses).
Torre Espacial del Parque de la Ciudad.
Palacio Lezama.
Puente Pacífico.
Pirámide de Mayo.
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