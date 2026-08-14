La clave para llegar "bien" a los 70 años: "Con caminar 8.000 o 10.000 pasos al día no alcanza"
La buena salud durante la tercera edad comienza a cultivarse durante los 40 años. Así lo confirma Oscar Ares, especialista en traumatología.
Llegar a los 70 años ya no significa sentarse a ver la vida pasar desde un sillón. Para las generaciones actuales, la tercera edad es un momento para concretar viajes postergados, realizar deportes, explorar ciudades a pie o retomar pasiones que la vorágine laboral dejó en pausa, actividades que requieren una buena salud.
De hecho, para que el cuerpo acompañe esos deseos, hay un requisito indispensable: fuerza y movilidad.
Frente a esta realidad, la comunidad médica insiste en que la preparación para una vejez plena no arranca el día del retiro, sino mucho antes. “El mejor seguro para no depender de nadie a los 70 se empieza a pagar a los 40”, remarca el traumatólogo y especialista en cirugía ortopédica Óscar Ares a través de sus redes sociales.
Su concepto es directo: la masa muscular acumulada en la adultez media funciona como un "capital" o un fondo de reserva que protegerá al cuerpo frente a la pérdida física inevitable del paso del tiempo.
Salud y bienestar: el alto costo del confort moderno
El desafío actual radica en que el contexto cambió drásticamente respecto al de nuestros antepasados. Décadas atrás, la fuerza física venía "de fábrica" en la rutina. Trabajar la tierra, cargar objetos pesados y recorrer largas distancias a pie garantizaban un estímulo muscular constante sin necesidad de ir a un gimnasio.
En la sociedad contemporánea, la tecnología y los trabajos de oficina redujeron los requerimientos físicos al mínimo, pasando la mayor parte del día en posición sentada.
Ante este panorama, la masa muscular ya no se mantiene sola. La prevención a partir de los 40 años —mediante el entrenamiento de fuerza planificado— se convirtió en la herramienta más efectiva para garantizar que, tres décadas después, la libertad de movimiento siga siendo una realidad y no un privilegio.
"Mucha gente piensa que con caminar 8.000 o 10.000 pasos al día es suficiente, pero no es así", apunta Ares, al mismo tiempo que sostiene: "Si quieres llegar a los 70 años, moverte y ser independiente, necesitas empezar a cultivar tu trabajo muscular desde los 50".
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