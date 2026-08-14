La clave para llegar "bien" a los 70 años: "Con caminar 8.000 o 10.000 pasos al día no alcanza"

En la sociedad contemporánea, la tecnología y los trabajos de oficina redujeron los requerimientos físicos al mínimo, pasando la mayor parte del día en posición sentada.

Ante este panorama, la masa muscular ya no se mantiene sola. La prevención a partir de los 40 años —mediante el entrenamiento de fuerza planificado— se convirtió en la herramienta más efectiva para garantizar que, tres décadas después, la libertad de movimiento siga siendo una realidad y no un privilegio.

"Mucha gente piensa que con caminar 8.000 o 10.000 pasos al día es suficiente, pero no es así", apunta Ares, al mismo tiempo que sostiene: "Si quieres llegar a los 70 años, moverte y ser independiente, necesitas empezar a cultivar tu trabajo muscular desde los 50".