Quién es Pablo José Pérez, el juez de Comodoro Rivadavia que ordenó la revinculación de Ángel con su madre

A pesar de ser nacido y criado en esas latitudes, su nombre resuena poco y nada en los tribunales de Comodoro Rivadavia, donde fue Secretario hasta su nombramiento como Juez.

Desde octubre de 2022 Pérez también es juez coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia.

Como toda presentación consta en la acordada de su nombramiento, que reprodujo parcialmente Clarín este viernes, que "realizó en tiempo y forma su postulación" al concurso público de antecedentes para cubrir el cargo de Juez de Familia de Comodoro Rivadavia.

Pérez "compareció en la audiencia plenaria", tras lo cual "el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut le ha adjudicado al nombrado mérito para ocupar el cargo de referencia por las razones allí expuestas y relacionadas".

angel comodoro rivadavia Ángel López

"Lo manejan como quieren"

La muerte de Ángel reavivó la indignación local contra el juez Pérez, que hace apenas un mes había resuelto que el nene se revinculara con su madre, Mariela Altamirano, de 28 años, a pesar de las denuncias por maltrato infantil que pesaban contra ella y de que ya había perdido la tenencia de su otro hijo.

En una marcha realizada esta semana en Comodoro Rivadavia surgieron otros casos, como el de un abuelo que no puede ver a sus cuatro nietos porque Pérez impuso una perimetral contra toda la familia paterna de los nenes, a la cual él pertenece.

"Todo está en manos de este juez Juan Pablo Pérez y sus asesores", se lamentó el abuelo, Raúl Yauco, en declaraciones reproducidas por el mismo matutino.

Además, una abogada que litiga en el Fuero de Familia sumó otra pista sobre el entorno del magistrado al notar que "las del equipo interdisciplinario lo manejan como quieren".

Pero por muchos informes que las profesionales presenten ante el juez es él quien firma la sentencia, y por eso podría ser responsabilizado por la muerte de Ángel, cuyo deceso es investigado como homicidio por el fiscal Facundo Oribone.

Oribone y Cristian Olazabal, fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, ofrecieron este viernes una conferencia de prensa en la que confirmaron que hubo maltrato infantil y que "de surgir responsabilidades de otras instituciones se verá", en referencia al desempeño de Pérez y sus asesores.