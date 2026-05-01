TelePASE: las autopistas porteñas eliminan el cobro manual desde este viernes 1 de mayo

Las multas y los recargos se registran por la lectura de la patente y la deuda generada quedará asociada a los vehículos de los conductores que cometan la infracción.

Las multas se pueden pagar en la web oficial de TelePASE, Pago Fácil o Rapipago y es recomendable abonarlas para evitar infracciones mayores.

Cómo sacar el TelePASE

Sacar el TelePASE es un proceso gratuito que se puede realizar online o a través de aplicaciones móviles. El sistema permite circular por las principales autopistas del país sin detenerse en las cabinas de peaje.