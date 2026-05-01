TelePASE: las autopistas porteñas eliminan el cobro manual desde este viernes 1 de mayo
A partir de hoy, dejan de existir las cabinas para pagar con efectivo en las autopistas de AUSA.
A partir de este viernes 1 de mayo, se eliminó en forma definitiva cobro manual en todas las autopistas porteñas gestionadas por AUSA.
De esta manera, dejan de existir las cabinas para pagar en efectivo y el sistema funciona de manera 100% automática a través de TelePASE.
Qué pasa si no tengo TelePASE
En caso de no tener TelePASE, a cada automovilista se le cobrará el doble de la tarifa correspondiente por cada pasada en las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno Illia.
Las multas y los recargos se registran por la lectura de la patente y la deuda generada quedará asociada a los vehículos de los conductores que cometan la infracción.
Las multas se pueden pagar en la web oficial de TelePASE, Pago Fácil o Rapipago y es recomendable abonarlas para evitar infracciones mayores.
Cómo sacar el TelePASE
Sacar el TelePASE es un proceso gratuito que se puede realizar online o a través de aplicaciones móviles. El sistema permite circular por las principales autopistas del país sin detenerse en las cabinas de peaje.
- Vía Web (Oficial): Ingresá a la página oficial de TelePASE y completá el formulario con tus datos personales, los del vehículo y el medio de pago (tarjeta de crédito o débito).
- Mercado Pago: Es una de las formas más simples. Desde la app, buscá la opción "Telepase" en el menú "Ver más", ingresá tu patente y seleccioná si ya tenés un dispositivo o si querés pedir uno.
- WhatsApp o Teléfono: Podés solicitarlo enviando un mensaje al 11-2372-7757 o llamando al 0800-122-7273
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