La defensa de Julieta Makintach arrastró a los otros jueces del TOC 3 de San Isidro

La defensa anticipó que presentará las conversaciones a las que se hace referencia si así lo pide el jury, pero insistió en la idea de que "no existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas, por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional".

De hecho, "la presencia notoria y evidente" de una persona con una "cámara de grandes dimensiones" en la sala del TOC 3 de San Isidro fue "conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado".

Así se infiltró en el juicio de Maradona la amiga documentalista de la jueza Makintach

Para el equipo de Saldaño, "no hubo promoción o participación" de Makintach en el documental "Justicia divina", sino que fue idea de una amiga de la infancia, María Lía Vidal Alemán, quien incluso le hizo una entrevista en su despacho en los tribunales de San Isidro, como se vio a través de las cámaras de seguridad del edificio judicial.

Esa entrevista está fechada el 9 de marzo, dos días antes del inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona, pero la defensa de Makintach afirmó que la jueza "no ventilaba ninguna cuestión o incidente vinculado al desarrollo del debate".

"No hay posibilidad de considerar la existencia de mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos o violación de deberes funcionales. No hay comportamiento alguno de la Dra. Makintach capaz de dar sustento fáctico a esos armados típicos, ni existe prueba objetiva o eventual indicio concreto que permita sostener tales imputaciones", estimaron los abogados de la jueza.

documental justicia divina Julieta Makintach

Por ahora, Makintach fue separada de sus funciones de manera preventiva por decisión del jury, pero presentó su renuncia ante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hasta la fecha no la aceptó ni rechazó.

"La distancia entre el hecho imputado (una entrevista previa y tomas conocidas por el tribunal) y la sanción pretendida (destitución) es manifiestamente desproporcionada", sostuvo, sin embargo, la defensa de la magistrada en su presentación.

"Aceptar que un juez pueda ser llevado a jury y eventualmente destituido por percepciones mediáticas -tendenciosamente creadas- equivale a trasladar el gobierno de los jueces desde la Constitución hacia la opinión pública", señalaron.