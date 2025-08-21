La Policía bonaerense apuntó contra Conmebol e Independiente: "Pedimos suspender en el primer tiempo"

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, señaló que la Conmebol incumplió los procedimientos previstos para partidos de esta magnitud y responsabilizó a la organización de la competencia por no suspender el juego a tiempo, lo que permitió que los incidentes se extendieran por más de una hora en la tribuna visitante del estadio Libertadores de América.