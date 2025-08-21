La Policía bonaerense apuntó contra Conmebol e Independiente: "Pedimos suspender en el primer tiempo"
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires denunció fallas en la seguridad y la demora en la suspensión del partido, subrayando la responsabilidad de la organización.
El enfrentamiento entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 ya se convirtió en un caso paradigmático de la falta de control y protocolos en eventos deportivos internacionales.
Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, señaló que la Conmebol incumplió los procedimientos previstos para partidos de esta magnitud y responsabilizó a la organización de la competencia por no suspender el juego a tiempo, lo que permitió que los incidentes se extendieran por más de una hora en la tribuna visitante del estadio Libertadores de América.
Alonso explicó que los hinchas chilenos mostraron un comportamiento hostil desde el inicio y que la recomendación de la Policía Bonaerense era suspender el encuentro durante el primer tiempo. “El partido se tenía que suspender y desalojar las tribunas, que fue lo que finalmente ocurrió”, indicó, remarcando que la falta de acción inmediata permitió que la violencia escalara.
También criticó la actuación de la seguridad privada, cuya ausencia de un cordón de agentes habilitó que los hinchas pudieran arrojar proyectiles y colapsar la separación entre tribunas. Según el funcionario, los incidentes involucraron caños, fierros y perfiles de hierro de los escalones, utilizados por los visitantes para atacar a los hinchas locales y desatar la reacción violenta de la barra de Independiente.
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron escenas de golpes, desnudamientos y agresiones de todo tipo, subrayando la magnitud del descontrol dentro del estadio. El ministro advirtió que, pese a las recomendaciones de suspender el partido, el ente que regula el fútbol sudamericano priorizó la transmisión televisiva y el espectáculo, ignorando el riesgo para la integridad física de los espectadores.
La consecuencia fue que se registraron heridos graves, con traumatismos craneoencefálicos, y más de 350 detenidos. La cancelación del partido quedó determinada por la entidad, y cualquier resolución sobre el resultado final y posibles sanciones se definirá en sus oficinas, fuera de la cancha.
