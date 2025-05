La defensa de la jueza Makintach antes de ser apartada del juicio por la muerte de Maradona

En sus palabras, el material era “crudo, íntimo, no revisado ni autorizado” y no estaba destinado aún a difundirse públicamente. Pero lo cierto es que la grabación se convirtió en el primer capítulo del documental "Justicia Divina", una producción no autorizada que abordaba de manera directa el juicio por la muerte del ídolo futbolístico.

Embed - CAUSA MARADONA: ASÍ se DEFENDIÓ la JUEZA MAKINTACH

La jueza intentó quitarle peso a los cuestionamientos asegurando que la filmación ocurrió “un domingo a las cinco de la tarde” y sugirió que quienes no pertenecen al mundo judicial podían considerar el hecho como “irregular”, aunque para ella era parte de su rutina dentro de los Tribunales, “que es mi casa hace 40 años”. También reflexionó sobre su intención: “Quizá me equivoqué y lo tenga que corregir y adoptar los canales de comunicación más formales. Pero este era mi propósito: acercar la Justicia a la sociedad”.

Pese a sus declaraciones, el fiscal Patricio Ferrari expuso en la audiencia el video completo del documental, que terminó siendo una prueba clave para confirmar la conducta inapropiada de Makintach. A partir de allí, se resolvió declarar la nulidad del juicio oral por la muerte de Maradona, y la Corte bonaerense determinó la suspensión de la jueza por 90 días.

Ahora, con el proceso judicial frenado y la magistrada bajo investigación, el caso que buscaba esclarecer las circunstancias del fallecimiento del astro del fútbol argentino entra en una etapa de máxima incertidumbre.