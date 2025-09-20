A 100 días de su detención: Cristina Kirchner saludó desde el balcón de San José 1111 a la militancia
Agrupaciones sociales y políticas, militantes, sindicatos, y simpatizantes recibieron el saludo de la expresidenta desde donde cumple prisión domiciliaria.
Se cumplen 100 días de la detención de Cristina Kirchner por la causa Vialidad. La expresidenta se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, y hasta allí se movilizaron sus seguidores en el marco de una protesta para pedir su libertad bajo el lema de"100 días de injusticia".
Con la ya conocida consigna "Cristina Libre", el objetivo de la militancia fue repudiar la condena que se le dictó el pasado 10 de junio. Cabe recordar que la actual presidenta del PJ recibió seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Cerca de las 15:30, Cristina apareció por primera vez en el balcón de su domicilio, vestida con una campera caqui, remera blanca y una escarapela, saludó a la multitud que fue a apoyarla. "La estamos esperando, la vamos a esperar siempre, el pueblo la ama", dijo una mujer a C5N.
"Los mejores años fueron con Cristina", aseguró otra persona, y una mujer recordó cómo "nos cambió la vida a las mujeres con la AUH" (Asignación Universal por Hijo).
Nuevo "Che Milei" de Cristina Kirchner contra el Presidente: ahora, por la posibilidad de un default
Tras cien días de arresto domiciliario, Cristina Kirchner le envió un nuevo mensaje al Presidente a través de sus redes sociales. Con el tradicional "Che Milei", en esta oportunidad, la exmandataria criticó la gestión económica del Gobierno y alertó sobre un posible default.
“¡Che Milei! ¡Que olor a default!... Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días... 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'”, expresó la expresidenta en su cuenta de X durante la mañana del sábado.
Cristina Kirchner apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Toto Caputo que una vez más repite las políticas que ya llevó adelante durante la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de "vender hasta el último dólar en el techo de la banda", asegurando que la única banda que existe es "'La banda del carry trade' del Toto Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país".
La dirigente también sindicó a Federico Sturzenegger como "partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país" en tres ocasiones, y dijo que Caputo "logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años".
Por si esto fuera poco, cerró con una referencia directa a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, señalada como presunta beneficiaria de coimas: "Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’ ¿No lo escuchaste?", aludiendo a la canción que se volvió viral y fue entonada incluso por diputados del peronismo en el Congreso tras el rechazo a los vetos sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.
