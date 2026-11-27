La emotiva despedida de las amigas de Graciela, la turista argentina que murió en Uruguay: "Sencilla y humana"
La mujer de 36 años era de Entre Ríos y estaba de vacaciones con su novio en Punta del Este, Uruguay. Entró al mar y no pudo salir por sus propios medios.
Las amigas y familiares de Graciela Mayer, la turista argentina que murió el miércoles en una playa de Uruguay, la despidieron en redes sociales con fotos y mensajes donde resaltaron su humanidad, su dulzura y lo trágico y repentino de su deceso.
"Fuerzas familia, una persona muy buena y excelente compañera. Q.E.P.D. Graciela. Dios dale el descanso eterno y dale consuelo a la familia", expresó una amiga de la mujer en Facebook, a lo que otra agregó que Graciela "fue una mujer incansable, bondadosa, sencilla y humana".
"Ella siempre con una sonrisa, dulce y con un gran corazón. Hasta siempre, Graciela querida, todavía no se puede creer", expresó la segunda voz.
Graciela tenía 36 años y era oriunda de Viale, en la provincia de Entre Ríos. Había viajado a Punta del Este con su pareja para pasar unas vacaciones y cuando visitó la playa nudista Chihuahua decidió meterse al mar.
Pero algo ocurrió en ese zambullón que dejó en jaque a la argentina. Aunque los demás bañistas la socorrieron lo mejor que pudieron -no había guardavidas porque era día de semana- murió casi en el acto.
Qué dijo la familia de la argentina que murió en Uruguay
La familia de Graciela Mayer agradeció el apoyo recibido, "y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil", como expresaron en un comunicado.
"Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina", señalaron los familiares de la mujer.
Medios de Entre Ríos, como Ahora, reprodujeron el mensaje de la familia en el que informaron que el velatorio será en la localidad de Viale, una vez que se hayan podido completar los pasos previos para la repatriación del cuerpo.
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