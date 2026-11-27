Qué dijo la familia de la argentina que murió en Uruguay

La familia de Graciela Mayer agradeció el apoyo recibido, "y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil", como expresaron en un comunicado.

"Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina", señalaron los familiares de la mujer.

Medios de Entre Ríos, como Ahora, reprodujeron el mensaje de la familia en el que informaron que el velatorio será en la localidad de Viale, una vez que se hayan podido completar los pasos previos para la repatriación del cuerpo.