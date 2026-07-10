San Juan: condenaron a cuatro años de cárcel a un imputado por distribuir material de abuso sexual infantil
La Justicia de San Juan condenó a cuatro años de prisión efectiva a un imputado por el delito de distribución de material de abuso y explotación sexual infantil.
La Justicia de San Juan condenó a cuatro años de prisión efectiva a un imputado por el delito de distribución de material de abuso y explotación sexual infantil agravado por la edad de las víctimas.
El tribunal unipersonal a cargo del juez Diego Sanz dispuso, además, que el condenado, que actualmente tiene 71 años, continúe con prisión preventiva domiciliaria durante seis meses, hasta que la sentencia quede firme.
La condena fue dictada tras la investigación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
El magistrado sanjuanino, en tanto, ordenó el decomiso y la destrucción de los dispositivos electrónicos hallados durante la investigación: se trata de dos celulares, una notebook y de las anotaciones con nombres de usuarios y contraseñas secuestrados en el domicilio del ahora condenado.
Cómo se inició la causa por distribución de material de abuso sexual infantil en San Juan
La causa se inició a través de reportes internacionales de una alerta emitida por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de los Estados Unidos que fue remitida al CIJ, organismo dependiente del MPF CABA que encabeza el fiscal general a cargo Martín López Zavaleta.
Una vez recibidos los reportes, los investigadores del CIJ detectaron que el sospechoso compartió al menos seis archivos de material de abuso de niños, niñas y adolescentes (N,NyA) menores de 10 años a través de WhatsApp y solicitó a través de la misma vía contenido bajo la sigla CP (Child Pornography, pornografía infantil en inglés).
Tras el hallazgo, se activó la Red 24/7, se dio aviso a la provincia de San Juan y se abrió una investigación liderada por el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari, de la UFI de delitos Informáticos y Estafas.
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