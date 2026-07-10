San Juan: condenaron a cuatro años de cárcel a un imputado por distribuir material de abuso sexual infantil

Una vez recibidos los reportes, los investigadores del CIJ detectaron que el sospechoso compartió al menos seis archivos de material de abuso de niños, niñas y adolescentes (N,NyA) menores de 10 años a través de WhatsApp y solicitó a través de la misma vía contenido bajo la sigla CP (Child Pornography, pornografía infantil en inglés).

Tras el hallazgo, se activó la Red 24/7, se dio aviso a la provincia de San Juan y se abrió una investigación liderada por el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari, de la UFI de delitos Informáticos y Estafas.