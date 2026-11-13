Quién es el trabajador de Metrogas desaparecido tras la explosión en Remedios de Escalada
El operario se encontraba en el lugar donde se produjo la fuga de gas que provocó el estallido y el posterior incendio.
La explosión que sacudió este viernes a Remedios de Escalada dejó una persona fallecida, más de 30 heridos -7 de ellos de gravedad- y dos desaparecidos. Entre estos últimos se encuentra un trabajador de Metrogas cuyo paradero es motivo de preocupación y moviliza a sus familiares.
Quién es el trabajador de Metrogas desaparecido tras la explosión en Remedios de Escalada
El nombre del operario se conoció a partir de un afiche de búsqueda que sus allegados difundieron en las redes sociales, con el objetivo de obtener información que permita encontrarlo. Según trascendió, se encontraba en las inmediaciones de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea cuando se produjo el siniestro.
"Solicitamos colaboración para encontrarlo. Cualquier información puede ser fundamental", expresaron sus familiares en la publicación. También compartieron dos teléfonos de contacto para quienes puedan aportar algún dato: Belén, al 11 3437-8680, y Jonathan, al 11 5529-2003.
El operario es uno de los dos trabajadores de Metrogas que permanecen desaparecidos luego de la explosión y el incendio registrados en el partido bonaerense de Lanús. El episodio se produjo durante trabajos sobre una cañería de gas y derivó en un importante operativo de emergencia.
El último balance difundido sobre el siniestro indicó que hay una persona fallecida y 30 heridas, siete de ellas de gravedad. Mientras continúan las tareas de búsqueda, la Justicia también avanza para establecer las circunstancias del hecho. En ese marco, la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N.º 6 de Lanús, ordenó la detención de dos directivos de Metrogas, quienes fueron trasladados a la sede judicial para su identificación.
En ese marco, la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N.º 6 de Lanús, ordenó la detención de dos directivos de Metrogas, quienes fueron trasladados a la sede judicial para su identificación.
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