Quién es el trabajador de Metrogas desaparecido tras la explosión en Remedios de Escalada

El último balance difundido sobre el siniestro indicó que hay una persona fallecida y 30 heridas, siete de ellas de gravedad. Mientras continúan las tareas de búsqueda, la Justicia también avanza para establecer las circunstancias del hecho. En ese marco, la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N.º 6 de Lanús, ordenó la detención de dos directivos de Metrogas, quienes fueron trasladados a la sede judicial para su identificación.