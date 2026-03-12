Se cumple un año del brutal ataque de Gendarmería a Pablo Grillo que lo puso al borde de la muerte
El fotógrafo fue a registrar escenas de la marcha de jubilados frente al Congreso, donde un gendarme le disparó una lata de gas lacrimógeno directo a la cabeza.
El 12 de marzo de 2025 cayó miércoles, y como cada miércoles desde el inicio de la gestión de Javier Milei miles de jubilados se reunieron frente al Congreso de la Nación para rechazar los ajustes en sus haberes y en la seguridad social. Eso fue a retratar el fotógrafo Pablo Grillo, hasta que un oficial de Gendarmería le disparó con un lanzagases directo a la cabeza.
Grillo, hoy de 36 años, quedó tendido en la calle, ensangrentado y con parte de su cráneo roto por el impacto de una lata de gas lacrimógeno. Las fotos de sus colegas y los videos de testigos y cámaras de televisión fueron clave para llevar a la justicia al gendarme Héctor Guerrero -que disparó el arma- y a los superiores del oficial que participaron del operativo ese día.
Los jueces de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal procesaron a Guerrero en diciembre de 2025 por "lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función, en concurso con abuso de armas reiterado", pero también indicaron la necesidad de investigar a los superiores del oficial y a los miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) que estuvieron a cargo del operativo.
"Estamos a la espera del juicio oral. Fue denegada la apelación por parte del juzgado. No nos queda más que esperar esa instancia. A partir de allí veremos la posibilidad de avanzar en el juicio a la cadena de mando y a los responsables políticos. La justicia plantea esa necesidad, incluso el juzgado de apelaciones en los escritos está indicando que es evidente que hay responsables en la cadena de mando", señaló Fabián Grillo, el padre de Pablo, a la Agencia Paco Urondo.
Hoy en día Pablo Grillo "está recuperándose muy bien", según contó su padre, porque "la rehabilitación es muy buena" y su evolución es "asombrosa".
"En cualquier momento le dan el alta del Hospital Roca y va a pasar a tener un tratamiento ambulatorio, donde va a asistir periódicamente un par de veces por semana. La verdad que es asombrosa la evolución que logró, dicho por los médicos que lo están asistiendo, incluso. Es hasta inesperada, según sus opiniones", comentó Fabián.
"Este año al ataque a Pablo lo vivimos de una manera no sólo individual sino de conjunto como familia. Fue realmente un año muy duro. Desde lo personal fue muy difícil. Sin embargo, nos alivia mucho la recuperación de Pablo", agregó antes de reconocer que "es muy triste lo que estamos viviendo en nuestro país".
"Estamos asistiendo a un régimen represivo dictatorial con opositores detenidos y heridos por la represión. Nos parece de una gravedad inmensa lo que estamos viviendo", sentenció el padre de Pablo Grillo.
El ataque contra Pablo Grillo no fue sólo una muestra del protocolo "anti piquetes" que la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hoy senadora por La Libertad Avanza, sino también la enésima prueba del interés gubernamental por evitar cualquier tipo de registro de los medios de la represión aplicada frente al Congreso ante cualquier protesta o manifestación.
Como parte de la querella, Pablo Grillo y su familia intentarán que la Justicia Federal investigue a los gendarmes Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, que instaron a su colega a disparar directo a los manifestantes e incluso lo felicitaron luego (Kozak es el que aparece en un video dándole una palmada en el hombro a Guerrero tras la agresión).
También buscarán que se investigue el rol del comisario Inspector de la PFA Gerardo Ariel Perillo Scampini, señalado por la familia Grillo como el "fiscalizador del operativo, tenía el deber de controlar y/o supervisar el accionar de los efectivos a su cargo", y al director Nacional de la Gendarmería Nacional, Claudio Miguel Brilloni, porque se presentó en el Congreso tras el disparo y ordenó que siguiera el operativo de represión y violencia.
Los otros dos acusados serían el jefe del Destacamento Móvil 6, comandante Principal Néstor Germán López, quien tenía bajo su mando inmediato a los grupos que intervinieron en el operativo; y el jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, el alférez Gonzalo Gabriel Goulart, que le daba órdenes a los dos únicos gendarmes que tenían asignado los lanzagases ese día, uno de los cuales era Guerrero.
