La fundadora de Madres del Dolor apoyó el debate por la baja de imputabilidad: "Debemos ofrecer una oportunidad"
Viviam Perrone explicó su postura mientras se desarrolla en el Senado el debate por la edad de imputabilidad, que podría bajar de 16 a 14 años.
La fundadora y principal referente de Madres del Dolor, Viviam Perrone, expresó esta semana su apoyo al debate por la posible baja de la edad de imputabilidad, uno de los temas claves de la reforma del Régimen Penal Juvenil que se debate en el Senado.
Al margen del debate político, Perrone compartió su experiencia como líder de una familia de acogida que recibe a chicos judicializados los fines de semana, que le dio una perspectiva sobre el tema de la reincerción en la sociedad de los menores de edad que vienen de entornos violentos y delinquen antes de los 16 años. "Por primera vez escribo para defender a victimarios", expresó la creadora de Madres del Dolor en declaraciones al sitio La Noticia 1, de Vicente López.
"He podido comprobar cómo vivir en un entorno adecuado los ayuda a estudiar, a integrarse a una familia y a proyectarse como ciudadanos responsables", explicó la madre de Kevin Sedano en referencia a los chicos de entre 0 y 12 años, que son los que llegan a su casa cada fin de semana y en las vacaciones escolares.
Como primera medida, Perrone señaló que si una persona menor de edad delinque y es atrapada, no es conveniente que las autoridades la devuelvan al mismo entorno que contribuyó a vulnerar sus derechos y la llevó a esa situación.
"Debemos ofrecerle una oportunidad distinta. Es necesario brindarles un acompañamiento integral: programas de rehabilitación, contención y apoyo sostenido en el tiempo. Todo lo que contribuya a evitar la reincidencia", explicó. El temor es que, ante la falta de acción del Estado y de la sociedad, esos jóvenes "pueden terminar quitando una vida o perdiendo la propia".
"No estamos hablando de castigarlos. Hablamos de salvarlos", aclaró la activista, que sigue de cerca la sesión de este jueves en el Senado, en la que el oficialismo buscará aprobar un nuevo Régimen Penal Juvenil, que incluye bajar la edad de inimputabilidad a 14 años. "Debemos debatir la baja de la edad de imputabilidad, ya que nos ayuda a todos a vivir en una sociedad mejor", sentenció.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario