La fundadora de Madres del Dolor apoyó el debate por la baja de imputabilidad: "Debemos ofrecer una oportunidad"

Al margen del debate político, Perrone compartió su experiencia como líder de una familia de acogida que recibe a chicos judicializados los fines de semana, que le dio una perspectiva sobre el tema de la reincerción en la sociedad de los menores de edad que vienen de entornos violentos y delinquen antes de los 16 años. "Por primera vez escribo para defender a victimarios", expresó la creadora de Madres del Dolor en declaraciones al sitio La Noticia 1, de Vicente López.