La hermana de la joven argentina apuñalada por su esposo en Italia dio detalles de su estado de salud

Paola había emigrado a Italia junto a su pareja, Alejo Grisetti, también argentino y oriundo de San Nicolás. Tras instalarse en el país europeo, decidieron casarse y consiguieron trabajo en un hotel ubicado en la región alpina, donde además recibían alojamiento y comida. Sin embargo, según el testimonio de su hermana, la violencia comenzó poco después de llegar. “Ella se vino con el novio a probar suerte. Todo parecía estar bien, hasta que empezó a vivir un infierno. Él empezó a pegarle y a maltratarla”, relató Maira, al describir un vínculo marcado por el abuso y el miedo.