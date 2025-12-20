La hermana de la joven argentina apuñalada por su esposo en Italia dio detalles de su estado de salud
La víctima, oriunda de San Nicolás, permanece internada en Trento tras un ataque brutal ocurrido en el hotel de los Alpes donde trabajaba junto a su agresor.
La situación de Paola Espíndola, la joven argentina de 24 años atacada con un arma blanca por su esposo en Italia continúa siendo delicada y su recuperación será larga y compleja. Así lo relató su hermana, Maira Espíndola, quien viajó de urgencia a Europa para acompañarla durante la internación en la ciudad de Trento. El violento episodio ocurrió en el hotel de los Alpes donde ambos trabajaban como camareros, adonde habían llegado a comienzos de este año en busca de mejores oportunidades laborales.
En diálogo con A24, Maira destacó la fortaleza de Paola frente a un cuadro extremo. “Pao es una chica totalmente sana y con un corazón increíble. Con este proceso demuestra que es la persona más valiente y fuerte que conocí”, expresó. La joven estuvo varios días en terapia intensiva y, si bien logró salir de esa instancia crítica, continúa bajo estricta observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.
Paola había emigrado a Italia junto a su pareja, Alejo Grisetti, también argentino y oriundo de San Nicolás. Tras instalarse en el país europeo, decidieron casarse y consiguieron trabajo en un hotel ubicado en la región alpina, donde además recibían alojamiento y comida. Sin embargo, según el testimonio de su hermana, la violencia comenzó poco después de llegar. “Ella se vino con el novio a probar suerte. Todo parecía estar bien, hasta que empezó a vivir un infierno. Él empezó a pegarle y a maltratarla”, relató Maira, al describir un vínculo marcado por el abuso y el miedo.
El aislamiento, la distancia con su familia y el temor a denunciar en un país extranjero mantuvieron a Paola en silencio durante meses. Recién cuando comenzó a trabajar en el hotel pudo reunir fuerzas para contar lo que estaba viviendo. El 28 de noviembre, llegó al lugar con la expectativa de encontrar un entorno más seguro. “Ella pensó que ese lugar podía ser su escapatoria”, explicó su hermana. Allí, se animó a confiarle su situación a una compañera argentina, oriunda de Rosario, que la ayudó a pedir auxilio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario