La histórica línea de colectivos que cerró y tuvo a Diego Maradona como figura en el equipo de los choferes

Esta drástica decisión fue confirmada por fuentes del sector automotor, quienes precisaron que los responsables de la compañía avanzaron directamente con la venta de la terminal de Quilmes. El dinero de esta operación inmobiliaria estaría destinado a saldar una pequeña parte de las enormes obligaciones salariales pendientes que la firma arrastra con 500 empleados, a quienes todavía se les adeuda el medio aguinaldo de diciembre y los sueldos enteros de enero y febrero.