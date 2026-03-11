La histórica línea de colectivos que cerró y tuvo a Diego Maradona como figura en el equipo de los choferes
La histórica línea 148 de colectivos que salía de Florencio Varela cerró por sus abultadas deudas. El Nuevo Halcón dejó a 500 choferes sin su empleo.
La histórica línea de colectivos 148, famosa por haber contado con Diego Maradona jugando para su equipo de choferes en 1980, dejó de funcionar para siempre. La empresa operadora, El Nuevo Halcón, anunció el cese definitivo de sus actividades a raíz de millonarias deudas salariales, dejando a 500 trabajadores en total incertidumbre sobre su futuro.
Esta drástica decisión fue confirmada por fuentes del sector automotor, quienes precisaron que los responsables de la compañía avanzaron directamente con la venta de la terminal de Quilmes. El dinero de esta operación inmobiliaria estaría destinado a saldar una pequeña parte de las enormes obligaciones salariales pendientes que la firma arrastra con 500 empleados, a quienes todavía se les adeuda el medio aguinaldo de diciembre y los sueldos enteros de enero y febrero.
El día que Maradona se vistió de chofer
El trágico final de "El Halcón" contrasta fuertemente con su glorioso pasado y una anécdota imborrable para el conurbano bonaerense. En 1980, poco tiempo después de haberse consagrado campeón del Mundial juvenil Sub-20, Diego Armando Maradona jugó un partido de fútbol para el equipo de choferes de la línea 148.
Aquel recordado encuentro tuvo lugar en la "quinta de Pérez", en Florencio Varela. El astro del fútbol mundial fue invitado por un empresario de la firma de colectivos que tenía vínculos con la dirigencia de Argentinos Juniors. Ese día, "El Diez" lució la camiseta verde y amarilla de la empresa y enfrentó a los conductores de la línea 22, en lo que pretendía ser un simple torneo de "interlíneas".
Los rivales, al ver entrar a la cancha al mejor jugador de la Argentina, amagaron con protestar por la evidente desventaja, pero todo terminó con un multitudinario asado de camaradería.
IMPORTANTE: Cuándo llega el tormentón triple que romperá el bloqueo atmosférico sobre Buenos Aires
Qué pasará con los recorridos y los pasajeros
Más allá del conflicto laboral, el histórico servicio que conectaba Plaza Constitución con San Francisco Solano y Florencio Varela no quedará completamente desatendido. Las autoridades fragmentaron la traza para ser absorbida por empresas ligadas al Grupo DOTA, uno de los conglomerados de transporte más grandes del país.
-
Ramales a San Francisco Solano: Pasarán a estar bajo la órbita de la compañía San Vicente, directamente vinculada a DOTA.
Ramales a Florencio Varela: Quedarán a cargo de la empresa Expreso Quilmes (prestadora de la línea 98), una firma controlada en partes iguales por el Grupo DOTA y por SAES (línea 85).
Mientras las nuevas empresas operadoras diagraman los esquemas de transición, los usuarios se enfrentarán en el corto plazo a cambios en la numeración de los ramales y alteraciones en las frecuencias.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario