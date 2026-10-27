Un hombre cayó de una escalera en una Iglesia y deberán indemnizarlo con $115 millones

Por otra parte, la pericia médica determinó que el damnificado quedó con una incapacidad física permanente del 30%. Además, en su demanda sostuvo que había afrontado los gastos médicos y farmacéuticos sin recibir ayuda económica de la institución religiosa durante su recuperación.

Para calcular la indemnización, el juez tomó como referencia los ingresos que percibía el hombre al momento del accidente y su actualización según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La reparación incluyó la incapacidad física, los gastos médicos y farmacéuticos, los tratamientos futuros y el daño extrapatrimonial por las consecuencias del hecho en su vida personal.

Finalmente, el juzgado fijó una indemnización de $115 millones a cargo de la iglesia evangélica, al considerar que debía responder por los daños sufridos durante los preparativos del evento. La institución apeló la sentencia, por lo que la condena continúa sujeta a revisión judicial y aún no está firme.