Visita del papa León XIV a la Argentina: la condición sine qua non que deben cumplir los voluntarios
La Iglesia abrió la preinscripción para los voluntarios que asistirán en la histórica visita del papa León XIV y fijó un requisito excluyente.
La Conferencia Episcopal Argentina habilitó la etapa de preinscripción para todos los fieles que deseen sumarse como voluntarios durante la esperada llegada del papa León XIV al país. Quienes colaboren en las jornadas religiosas deberán cumplir una pauta estricta y excluyente vinculada a la edad y la residencia legal dentro del territorio nacional.
Qué deben cumplir los voluntarios del papa León XIV
De cara a la histórica Visita Apostólica que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, la Iglesia argentina lanzó una convocatoria inspirada en la encíclica Magnifica Humanitas, invitando a la comunidad a comprometerse con el bien común. Sin embargo, para formar parte del equipo operativo se fijó un filtro ineludible: los aspirantes sólo podrán ser argentinos o extranjeros con residencia formal en el país, que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.
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Desde la organización advirtieron una serie de consideraciones clave para el proceso:
- Sin asignación automática: el registro inicial no garantiza un puesto inmediato; las designaciones responderán al perfil, la disponibilidad y la demanda logística.
- Capacitación indispensable: la participación en todas las instancias de formación será de carácter obligatorio.
- Tareas anticipadas: determinadas áreas requerirán disponibilidad previa al inicio formal de las celebraciones.
Quienes cumplan con el perfil y deseen colaborar podrán postularse a través del canal oficial dispuesto por el Episcopado para asistir a los millones de peregrinos que acompañarán al Sumo Pontífice en su paso por el país.
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