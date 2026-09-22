Visita del papa León XIV a la Argentina: la condición sine qua non que deben cumplir los voluntarios

Qué deben cumplir los voluntarios del papa León XIV

De cara a la histórica Visita Apostólica que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, la Iglesia argentina lanzó una convocatoria inspirada en la encíclica Magnifica Humanitas, invitando a la comunidad a comprometerse con el bien común. Sin embargo, para formar parte del equipo operativo se fijó un filtro ineludible: los aspirantes sólo podrán ser argentinos o extranjeros con residencia formal en el país, que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.