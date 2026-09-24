La impactante estancia de 1800 que hoy es un emblema de la conservación en Corrientes

En los años siguientes, el proyecto continuó avanzando y actualmente existe una población autosustentable, con ejemplares que nacieron directamente en estado silvestre. Desde que comenzó el programa, más de 130 osos hormigueros huérfanos fueron rescatados de otras provincias.

El oso hormiguero volvió a Corrientes tras varias décadas gracias al proyecto.

Los venados que también regresaron a Rincón del Socorro

Además de los osos hormigueros, otra especie recuperada fue el venado de las pampas. En 2015, mediante ejemplares trasladados, comenzó el establecimiento de una nueva población en Rincón del Socorro.

Con el paso de los años, este segundo núcleo logró reproducirse y actualmente es considerado autosustentable en la zona, con nuevos registros de crías nacidas en estado silvestre.