La impactante estancia de 1800 que hoy es un emblema de la conservación en Corrientes
El lugar estuvo destinada a la producción agropecuaria, pero una iniciativa de conservación transformó por completo el lugar y permitió recuperar fauna nativa.
A finales de los años noventa, Douglas y Kistine Tompkins llegó por primera vez a Rincón del Socorro, las avenidas de eucaliptos marcaban el camino a un antiguo casco de estancia devenido en depósito. Había pasado poco tiempo desde que la finca saltara a la fama nacional como protagonista del último brote de aftosa registrado en Argentina. Propiedad de una tradicional familia ganadera argentina, la estancia de 12 mil hectáreas ubicada en el corazón del humedal del Iberá, Corrientes, había dejado atrás su pasado de gloria mientras se sumergía en un proceso de desertificación de los suelos y pérdida de su riqueza.
Años más tarde, los Tompkins donaron 11.600 hectáreas para la conformación del Parque Nacional Iberá, mientras que las otras 400 pertenecen a la Fundación Rewilding Argentina.
“Doug llega a los Esteros porque estaba buscando el lugar indicado para desarrollar un proyecto de conservación. Empezó con la idea de hacerlo en Salta o Jujuy, pero eso no prosperó, y ahí fue que llegó a San Alonso, una isla en el medio del estero”, cuenta Fernando Sosa, director general de Rewilding Experience.
Además de dejar atrás la producción ganadera, la transformación también avanzó con la restauración de los pastizales y la recuperación de animales que habían desaparecido de distintas zonas de la provincia por la actividad humana.
Entre los animales recuperados, destaca el oso hormiguero gigante, que fue considerado extinto en la provincia a mediados del siglo XX. En 2007, Rincón del Socorro fue elegida para liberar la primera pareja de esta especie dentro del programa de reintroducción del parque nacional.
En los años siguientes, el proyecto continuó avanzando y actualmente existe una población autosustentable, con ejemplares que nacieron directamente en estado silvestre. Desde que comenzó el programa, más de 130 osos hormigueros huérfanos fueron rescatados de otras provincias.
Los venados que también regresaron a Rincón del Socorro
Además de los osos hormigueros, otra especie recuperada fue el venado de las pampas. En 2015, mediante ejemplares trasladados, comenzó el establecimiento de una nueva población en Rincón del Socorro.
Con el paso de los años, este segundo núcleo logró reproducirse y actualmente es considerado autosustentable en la zona, con nuevos registros de crías nacidas en estado silvestre.
El terreno que antiguamente ocupaba el tajamar ahora es una laguna llena de plantas acuáticas, peces, garzas e incluso yacarés. Para aprovechar su vista maravillosa se hizo un deck en el que se sirve el desayuno o el té a los huéspedes.
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