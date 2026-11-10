Caso Nancy Godoy: "Le habrían amputado la mano cuando todavía estaba viva"
Así lo reveló el abogado Gustavo Briend al brindar detalles sobre las lesiones que sufrió la docente asesinada en Corrientes.
La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural asesinada en Esquina, Corrientes, sumó en las últimas horas datos escalofriantes tras el hallazgo de una mano presuntamente amputada a la víctima. Según reveló Gustavo Briend, abogado de la familia, la atrocidad habría ocurrido “cuando todavía estaba viva”.
La hipótesis parte de que Nancy pudo haber estado cautiva antes de ser asesinada. Esto surge de una foto encontrada en su celular, con fecha del 10 de octubre, tres días después de la última comunicación que la docente tuvo con su familia. Ahora, la secuencia de imágenes y videos recuperados son analizados por los investigadores.
Brien no tiene dudas de que a Nancy la mantuvieron privada de su libertad días antes del crimen. Incluso, sostiene que las lesiones podrían haber sido provocadas en distintos momentos. Sí desconfía del material hallado en el celular de la docente: “Nosotros dudamos de que esas imágenes o ese video hayan sido tomados voluntariamente por ella”, sostuvo el abogado de la familia de Godoy.
Estremecedores detalles sobre el hallazgo del cuerpo
El hallazgo de los restos dan cuenta de la brutalidad del crimen. Por la ubicación de los cortes y las heridas encontradas en el cuerpo, forenses señalaron que “fue puesta como se pone a los animales para faenarla”.
En ese sentido, Briend sostuvo que Nancy fue sometida a un sufrimiento prolongado antes de ser asesinada: “Había cortes inclusive en partes no vitales, cortes solo a efecto de generar un daño y que ella vea lo que estaban haciendo”.
Durante los recientes rastrillajes realizados en el paraje en El Malezal “se encontró una especie de camastro de junco en el lugar donde aparentemente fue apuñalada Nancy”, relató el abogado. El fiscal Javier Mosquera confinó el hallazgo y coincidió en que el ataque ocurrió en ese sitio. Se sospecha que el cuerpo fue movido luego hasta el lugar donde finalmente fue hallado semisumergido en un sector conocido como El Yacaré.
En ese lugar, cuyo rastrillaje exhaustivo fue posible gracias al descenso de las aguas, también se encontraron prendas de vestir, restos de cabello, un broche que pertenecería a la docente y parte de una mano izquierda presuntamente amputada a la víctima.
Según indicó Briend en diálogo con el diario Perfil, a Nancy le habrían cortado los dedos de la mano izquierda hasta amputársela por completo. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el abogado reveló que se cree que la mutilación ocurrió cuando la docente todavía estaba con vida.
Otros objetos también permitieron conocer detalles del salvaje ataque: “La ropa, al ser sacada del agua y puesta sobre el piso, se nota que tenía marcas de haber sido apuñalada en todo el cuerpo, especialmente en la zona de las piernas y la zona púbica”, explicó Briend.
En ese sentido, Briend contó que los órganos sexuales de Nancy fueron prácticamente seccionados, por lo que se se están realizando estudios complementarios para determinar si, además de las torturas, sufrió una agresión sexual.
La autopsia realizada en el Instituto Médico Forense de Corrientes estableció que la docente sufrió múltiples heridas cortantes y punzocortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas. También se detectaron lesiones defensivas, compatibles con intentos de protegerse durante el ataque, y mutilaciones. Entre ellas, la amputación de la mano izquierda, cuyos restos fueron hallados durante los últimos rastrillajes.
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