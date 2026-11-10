Caso Nancy Godoy: "Le habrían amputado la mano cuando todavía estaba viva"

Durante los recientes rastrillajes realizados en el paraje en El Malezal “se encontró una especie de camastro de junco en el lugar donde aparentemente fue apuñalada Nancy”, relató el abogado. El fiscal Javier Mosquera confinó el hallazgo y coincidió en que el ataque ocurrió en ese sitio. Se sospecha que el cuerpo fue movido luego hasta el lugar donde finalmente fue hallado semisumergido en un sector conocido como El Yacaré.

Objetos encontrados cerca del cuerpo de Nancy Godoy

En ese lugar, cuyo rastrillaje exhaustivo fue posible gracias al descenso de las aguas, también se encontraron prendas de vestir, restos de cabello, un broche que pertenecería a la docente y parte de una mano izquierda presuntamente amputada a la víctima.

Según indicó Briend en diálogo con el diario Perfil, a Nancy le habrían cortado los dedos de la mano izquierda hasta amputársela por completo. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el abogado reveló que se cree que la mutilación ocurrió cuando la docente todavía estaba con vida.

Otros objetos también permitieron conocer detalles del salvaje ataque: “La ropa, al ser sacada del agua y puesta sobre el piso, se nota que tenía marcas de haber sido apuñalada en todo el cuerpo, especialmente en la zona de las piernas y la zona púbica”, explicó Briend.

En ese sentido, Briend contó que los órganos sexuales de Nancy fueron prácticamente seccionados, por lo que se se están realizando estudios complementarios para determinar si, además de las torturas, sufrió una agresión sexual.

La autopsia realizada en el Instituto Médico Forense de Corrientes estableció que la docente sufrió múltiples heridas cortantes y punzocortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas. También se detectaron lesiones defensivas, compatibles con intentos de protegerse durante el ataque, y mutilaciones. Entre ellas, la amputación de la mano izquierda, cuyos restos fueron hallados durante los últimos rastrillajes.