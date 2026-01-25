Cómo tener 9 días de vacaciones en febrero pidiendo solo 3 en el trabajo

El cronograma del descanso quedaría así:

Sábado 14/02: Inicio del descanso (Fin de semana).

Inicio del descanso (Fin de semana). Domingo 15/02: Descanso (Fin de semana).

Descanso (Fin de semana). Lunes 16/02: Feriado de Carnaval (Inamovible).

(Inamovible). Martes 17/02: Feriado de Carnaval (Inamovible).

(Inamovible). Miércoles 18/02: Día a solicitar en el trabajo.

Día a solicitar en el trabajo. Jueves 19/02: Día a solicitar en el trabajo.

Día a solicitar en el trabajo. Viernes 20/02: Día a solicitar en el trabajo.

Día a solicitar en el trabajo. Sábado 21/02: Descanso (Fin de semana).

Descanso (Fin de semana). Domingo 22/02: Cierre de las vacaciones (Fin de semana).

Esta ventana de 9 días es especialmente atractiva para destinos de larga distancia o para quienes desean disfrutar de las celebraciones de Carnaval en provincias como Jujuy, Salta o Entre Ríos, que suelen tener una alta demanda hotelera para estas fechas.

Dada la cercanía de la fecha, los especialistas recomiendan a los empleados bajo relación de dependencia coordinar con sus equipos lo antes posible, ya que se espera que el pedido de estos tres días hábiles sea masivo.

En un 2026 que promete un calendario con varios fines de semana largos, febrero se posiciona como el mes clave para la primera desconexión profunda del año.