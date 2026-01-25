Cómo tener 9 días de vacaciones en febrero pidiendo solo 3 en el trabajo
Con la llegada de los feriados de Carnaval, se presenta la primera gran oportunidad del año para planificar una escapada extendida.
El 2026 arranca con una excelente noticia para quienes buscan un respiro tras el inicio del año: el calendario oficial de feriados nacionales marca que el lunes 16 y el martes 17 de febrero serán los días dedicados a las festividades de Carnaval.
Esta configuración genera un escenario ideal para aplicar un "hack" de oficina que está ganando terreno en las redes sociales y agencias de viaje.
Tras un enero que solo tuvo feriado en Año Nuevo, el segundo mes del año presenta el primer fin de semana largo del 2026, que encima es de cuatro días.
Feriados: cómo conseguir 9 días de vacaciones
La clave reside en la semana que va del 14 al 22 de febrero. Al combinarse los fines de semana con los dos feriados inamovibles, los trabajadores solo necesitan solicitar tres días de licencia (miércoles 18, jueves 19 y viernes 20) para obtener un receso total de más de una semana.
El cronograma del descanso quedaría así:
- Sábado 14/02: Inicio del descanso (Fin de semana).
- Domingo 15/02: Descanso (Fin de semana).
- Lunes 16/02: Feriado de Carnaval (Inamovible).
- Martes 17/02: Feriado de Carnaval (Inamovible).
- Miércoles 18/02: Día a solicitar en el trabajo.
- Jueves 19/02: Día a solicitar en el trabajo.
- Viernes 20/02: Día a solicitar en el trabajo.
- Sábado 21/02: Descanso (Fin de semana).
- Domingo 22/02: Cierre de las vacaciones (Fin de semana).
Esta ventana de 9 días es especialmente atractiva para destinos de larga distancia o para quienes desean disfrutar de las celebraciones de Carnaval en provincias como Jujuy, Salta o Entre Ríos, que suelen tener una alta demanda hotelera para estas fechas.
Dada la cercanía de la fecha, los especialistas recomiendan a los empleados bajo relación de dependencia coordinar con sus equipos lo antes posible, ya que se espera que el pedido de estos tres días hábiles sea masivo.
En un 2026 que promete un calendario con varios fines de semana largos, febrero se posiciona como el mes clave para la primera desconexión profunda del año.
