Feriados de febrero: cuándo cae Carnaval y qué ciudades tienen asueto esta semana

En el mismo inicio del mes, el 3 de febrero se recuerda el aniversario fundacional de San Miguel, mientras que el 4 de febrero se conmemora la fundación de Lincoln. En ambos municipios, estas fechas suelen incluir actos oficiales, celebraciones barriales y propuestas culturales, por lo que es clave verificar si el feriado impacta en la rutina según el lugar donde se vive o se trabaja.