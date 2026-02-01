Feriados de febrero: cuándo cae Carnaval y qué ciudades tienen asueto esta semana
Llega el fin de semana largo de Carnaval el 16 y 17. Atentos: Luján, San Miguel y Lincoln tienen asuetos esta semana por fiestas patronales y aniversarios.
Los feriados y la posibilidad de un fin de semana largo vuelven a estar en el centro de la escena en febrero, un mes que siempre despierta dudas sobre los próximos días de descanso. Más allá del calendario nacional, los feriados locales pueden modificar rutinas, habilitar escapadas cortas y hasta cambiar la agenda escolar o laboral, según cada municipio.
La clave está en mirar el mapa: muchos asuetos se explican por fiestas patronales y otros por aniversarios fundacionales. Por eso, mientras en una ciudad se trabaja con normalidad, a pocos kilómetros aparece un mini feriado que altera los planes, suma actividades y le da otro ritmo a la semana.
Uno a uno, los feriados confirmados
La primera semana de febrero reúne feriados locales que se destacan por no estar ligados al calendario nacional, sino a celebraciones propias de cada distrito. El 2 de febrero es día no laborable en Luján, donde se celebra la festividad de la Virgen de la Candelaria, una fecha de fuerte tradición religiosa acompañada por actividades abiertas a la comunidad.
En el mismo inicio del mes, el 3 de febrero se recuerda el aniversario fundacional de San Miguel, mientras que el 4 de febrero se conmemora la fundación de Lincoln. En ambos municipios, estas fechas suelen incluir actos oficiales, celebraciones barriales y propuestas culturales, por lo que es clave verificar si el feriado impacta en la rutina según el lugar donde se vive o se trabaja.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario