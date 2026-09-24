La jugadora de pádel pidió perdón por sus dichos antisemitas: "Realicé un acto abiertamente discriminatorio"
Florencia Guerra Sodero fue expulsada del equipo argentino para el torneo Panamericano de pádel amateur por el mensaje cargado de antisemitismo en sus redes.
La jugadora de pádel amateur Florencia Guerra Sodero pidió disculpas este jueves por su intento de humorada que termió por convertirse en un acto de antisemitismo online al excluir explícitamente a "judíos" de una encuesta que realizó en su perfil de Instagram.
Tras el episodio viral la cordobesa fue expulsada del equipo que representará a la Argentina en el Torneo Panamericano a disputarse entre el 21 y 24 de octubre en Paraguay, y la Asociación de Pádel Argentino (APA) inició procedimiento disciplinario por el incidente en el que, según explicaron, "la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa".
Este jueves trascendió la carta de Florencia Guerra Sodero al respecto del episodio de antisemitismo:
"A la comunidad judía, a las autoridades deportivas, a las instituciones comunitarias y a la opinión pública: me dirijo a ustedes para ofrecer mis más profundas y sinceras disculpas por las publicaciones realizadas en mis redes sociales", arrancó su carta la jugadora de pádel oriunda de Pilar, provincia de Córdoba.
"Recientemente, al anunciar mi participación para representar a la Argentina en un torneo Panamericano, expresé un comentario en mi cuenta privada de Instagram, en el que invitaba a mis seguidores a votar entre cuatro remeras para elegir cuál llevaría al torneo. En ese contexto, realicé un acto abiertamente discriminatorio al señalar de forma explícita que las personas de la comunidad judía no eran bienvenidas en dicha elección", resumió.
"Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores de respeto, dignidad e integración que deben guiar a cualquier persona que represente al país. No existen excusas ni justificativos para mis palabras", reconoció.
"Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados. Asumo la total responsabilidad por mis actos y me pongo a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen, con el compromiso de reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación", expresó en referencia al rol de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.
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