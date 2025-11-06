La Justicia le concedió la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio
El empresario está acusado de realizar un allanamiento falso en un domicilio de Recoleta y desde abril cumple con la prisión preventiva.
La Cámara Federal de Apelaciones revocó esta semana el fallo por el que se le impedía a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio acceder a la prisión domiciliaria en el marco de la causa por la que está detenido desde abril en el penal de Ezeiza.
A partir de la resolución de la Sala II, el exmarido de Jesica Cirio podría ser trasladado en breve a una casa en Banfield, en el partido de Lomas de Zamora, donde será monitoreado con una tobillera electrónica pero ya sin las limitaciones e incomodidad de una celda, informó el sitio La Nación.
El fallo llega como respuesta al planteo del abogado de Piccirillo, que detalló que su cliente desarrolló un “trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo y ansioso“, una “patología psiquiátrica grave” que era “directamente atribuible al factor estresante único y abrumador de la privación de libertad en el contexto penitenciario”.
Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico resolvieron que Piccirillo puede obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, pero para acceder al mismo el empresario y otrora marido de Jésica Cirio deberá cumplir con "la imposición de una caución de tipo real y el resto de las limitaciones alternativas” que "estimen pertinentes" tanto el juez de la causa, Sebastián Casanello, como el fiscal Franco Picardo.
En otras palabras, si en abril de 2025 Casanello dictó la prisión preventiva contra Piccirillo con un embargo de $ 100 millones sobre sus bienes, ahora esa suma podría elevarse con tal de que el empresario logre salir del penal de Ezeiza.
La suma podría presentarse en títulos de propiedades o en dinero, y recién entonces Casanello firmaría la prisión domiciliaria, quizás sumando más condiciones, como que se le haga un seguimiento psicológico a Piccirillo que fue “estrictamente recomendado” por la licenciada Paola Salinas, perito del Servicio Penitenciario Federal, al confirmar “la afectación emocional y cognitiva derivada del encierro”.
Casanello imputó en abril de este año a Piccirillo por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma en el marco de la investigación por un allanamiento fraudulento que comandó el empresario en Recoleta contra un hombre al que él le debía U$S 6 millones.
En la misma causa ya están procesados prisión preventiva el comisario de la Policía de la Ciudad Iván Helguero, otrora jefe de la División Robos y Hurtos Zona Norte de esa fuerza, y Carlos Smith, conocido por los apodos de El Lobo y Charly, exmiembro de la Policía Federal Argentina (PFA) hasta su exoneración.
