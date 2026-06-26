Sobreseyeron a Patricia Scheuer, la actriz que atropelló y mató a un turista brasileño en Recoleta

accidente recoleta Patricia Scheuer fue detenida y liberada al día siguiente

Durante la indagatoria, la actriz declaró que sufrió “una desconexión de tiempo y espacio" previo al hecho. Además, hizo referencia a sus antecedentes psiquiátricos, a un tratamiento contra la depresión y la ansiedad que lleva adelante hace décadas, y recordó que un año atrás había tenido “un episodio donde se apagó durante 10 o 15 segundos". Según figura en el expediente de la causa, Scheuer sufría de “epilepsia focal de causa estructural”, que se diagnosticó mediante estudios realizados en la clínica FLENI.

Choque y muerte en Recoleta: qué revelaron los informes médicos

A un año y medio del hecho, y tras una ardua investigación llevada adelante por el secretario Diego Villanueva, el juez Peluso decidió sobreseer a la actriz, hoy de 72 años. La también conductora y empresaria gastronómica había sido imputada por homicidio culposo y lesiones graves.

patricia Scheuer Patricia Scheuer tiene 72 años, es actriz, conductora y empresaria gastronómica

Tras las pruebas analizadas, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema había convocado a una junta médica. El informe psicológico-psiquiátrico se entregó a la Justicia el 10 de abril de este año.

Según el análisis, “surge que la paciente sufría de eventos psíquicos registrados previos al de 2024 (trastornos del lenguaje, covatos panicosos, despersonalización) que podían ser consideradas crisis focales o parciales con manifestaciones psíquicas/sensoriales y, posteriormente, pérdida de conciencia”.

“No es posible descartar que Scheuer haya tenido una crisis focal con pérdida de conciencia al momento del hecho investigado”, concluyeron los peritos.

Los argumentos del juez para sobreseer a Patricia Scheuer

Patricia Scheuer Un fragmento del fallo

Al comunicar su decisión, el juez sostuvo que, al momento del hecho, Scheuer "cursó un episodio de estado de inconsciencia, que excluyó toda conducta voluntaria”.

Ante esto, el juez afirmó: “En conjunto, todas las intervenciones tendieron a reforzar el eje central del descargo: que el siniestro no obedeció a negligencia en la conducción, sino a un evento de salud súbito e imprevisible, frente al cual la imputada careció de capacidad de dirección de sus actos”, según el fallo al que tuvo acceso Infobae.