Sobreseyeron a Patricia Scheuer, la actriz que atropelló y mató a un turista brasileño en Recoleta
La víctima, de 50 años, murió en el lugar, mientras que su mujer resultó gravemente herida. Los argumentos de la Justicia.
Patricia Scheuer, la actriz acusada de atropellar y matar a un turista brasileño y herir gravemente a la pareja de este en una esquina del barrio porteño de Recoleta, fue sobreseída por la Justicia. Los análisis médicos que fueron clave en la causa y los argumentos del fallo.
El trágico hecho ocurrió el 1 de enero de 2025 en Avenida Libertador y Alvear, cuando Scheuer perdió el control de su auto Nissan Kicks, impactó contra el poste de un semáforo, chocó contra el cordón y atropelló a Fernando Pereira de Amorin y a Cleusa Adriana Nunes Pombos, dos turistas brasileros que se encontraban sobre la vereda esperando el cambio de semáforo para cruzar.
Como consecuencia del violento choque, el hombre de 50 años falleció en el lugar, mientras que su esposa fue trasladada al Hospital Fernández con politraumatismos y tuvo que permanecer varias semanas intubada bajo coma farmacológico.
Scheuer fue detenida y quedó alojada en la Alcaidía N°15 de la Ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente del accidente prestó su declaración indagatoria vía Zoom ante el juez Martín Peluso, titular del Juzgado N°9, y esa misma tarde quedó en libertad.
Durante la indagatoria, la actriz declaró que sufrió “una desconexión de tiempo y espacio" previo al hecho. Además, hizo referencia a sus antecedentes psiquiátricos, a un tratamiento contra la depresión y la ansiedad que lleva adelante hace décadas, y recordó que un año atrás había tenido “un episodio donde se apagó durante 10 o 15 segundos". Según figura en el expediente de la causa, Scheuer sufría de “epilepsia focal de causa estructural”, que se diagnosticó mediante estudios realizados en la clínica FLENI.
Choque y muerte en Recoleta: qué revelaron los informes médicos
A un año y medio del hecho, y tras una ardua investigación llevada adelante por el secretario Diego Villanueva, el juez Peluso decidió sobreseer a la actriz, hoy de 72 años. La también conductora y empresaria gastronómica había sido imputada por homicidio culposo y lesiones graves.
Tras las pruebas analizadas, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema había convocado a una junta médica. El informe psicológico-psiquiátrico se entregó a la Justicia el 10 de abril de este año.
Según el análisis, “surge que la paciente sufría de eventos psíquicos registrados previos al de 2024 (trastornos del lenguaje, covatos panicosos, despersonalización) que podían ser consideradas crisis focales o parciales con manifestaciones psíquicas/sensoriales y, posteriormente, pérdida de conciencia”.
“No es posible descartar que Scheuer haya tenido una crisis focal con pérdida de conciencia al momento del hecho investigado”, concluyeron los peritos.
Los argumentos del juez para sobreseer a Patricia Scheuer
Al comunicar su decisión, el juez sostuvo que, al momento del hecho, Scheuer "cursó un episodio de estado de inconsciencia, que excluyó toda conducta voluntaria”.
Ante esto, el juez afirmó: “En conjunto, todas las intervenciones tendieron a reforzar el eje central del descargo: que el siniestro no obedeció a negligencia en la conducción, sino a un evento de salud súbito e imprevisible, frente al cual la imputada careció de capacidad de dirección de sus actos”, según el fallo al que tuvo acceso Infobae.
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