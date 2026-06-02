La madre de Candela Sol Rodríguez lamentó el femicidio de Agostina Vega: "No cambió nada"
A casi 15 años del crimen de su hija, Carola Labrador sostuvo que los femicidios continúan ocurriendo con la misma frecuencia.
Carola Labrador, la madre de Candela Sol Rodríguez, lamentó el femicidio de Agostina Vega y aseguró que, a casi 15 años del asesinato de su hija, la situación de la violencia contra las mujeres en la Argentina no cambió. "Todos los días hay una familia atravesada por el mismo dolor", afirmó.
En diálogo con Infobae en Vivo, sostuvo que los femicidios continúan ocurriendo con la misma frecuencia que cuando Candela fue asesinada en 2011.
"No cambió nada del 2011 hasta ahora, absolutamente. Todos los días hay un femicidio nuevo, a toda hora, en todos los lugares, en toda la Argentina. Desde que mataron a Candela, vivo con esto. Algunos casos salen en la tele, otros no. Pero todos los días hay una familia atravesada por el mismo dolor", expresó.
Labrador también cuestionó el accionar del Poder Judicial y consideró que las respuestas frente a este tipo de delitos siguen siendo insuficientes: "La Justicia no hace nada. Los femicidas están un par de años presos, con todos los beneficios, con celulares, se casan de nuevo y después hacen su vida normal y nosotros tenemos que vivir con este dolor para toda la vida. Justicia no hay", expuso.
Además, destacó la red de acompañamiento que se genera entre familiares de víctimas de femicidios y otras formas de violencia de género.
"Nos abrazamos, nos acompañamos a los juicios. El que más vivió, más ayuda al otro. Pero pasan aberraciones. Hay jueces y fiscales que no tienen visión de género, que no les explican nada a los familiares", señaló.
En ese marco, adelantó que espera reunirse con Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, para acompañarla en este difícil momento: "Seguro me voy a encontrar con su mamá. Y no voy a necesitar decirle nada. Nosotras lo único que necesitamos es otra mamá que perdió su hija y un abrazo, nada más. Ya sabemos de dolor, de resiliencia, de lucha", indicó.
Candela Sol Rodríguez tenía 11 años cuando fue secuestrada el 22 de agosto de 2011, nueve días después fue hallada asesinada en Villa Tesei. Por el crimen fueron condenados a prisión perpetua Hugo Bermúdez y Leonardo Jara, mientras que Fabián Gómez recibió una pena de cuatro años de prisión.
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