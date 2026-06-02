La madre de Candela Sol Rodríguez lamentó el femicidio de Agostina Vega: "No cambió nada"

Además, destacó la red de acompañamiento que se genera entre familiares de víctimas de femicidios y otras formas de violencia de género.

"Nos abrazamos, nos acompañamos a los juicios. El que más vivió, más ayuda al otro. Pero pasan aberraciones. Hay jueces y fiscales que no tienen visión de género, que no les explican nada a los familiares", señaló.

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En ese marco, adelantó que espera reunirse con Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, para acompañarla en este difícil momento: "Seguro me voy a encontrar con su mamá. Y no voy a necesitar decirle nada. Nosotras lo único que necesitamos es otra mamá que perdió su hija y un abrazo, nada más. Ya sabemos de dolor, de resiliencia, de lucha", indicó.

agostina vega mamá cordoba Agostina Vega, de 14 años, fue hallada sin vida en Córdoba

Candela Sol Rodríguez tenía 11 años cuando fue secuestrada el 22 de agosto de 2011, nueve días después fue hallada asesinada en Villa Tesei. Por el crimen fueron condenados a prisión perpetua Hugo Bermúdez y Leonardo Jara, mientras que Fabián Gómez recibió una pena de cuatro años de prisión.