La Matanza: rescatan 220 animales en un operativo contra la venta ilegal de fauna silvestre

En total se secuestraron 220 animales, entre ellas pepiteros de collar, reyes del bosque, reinamoras grandes, jilgueros dorados, brasitas de fuego, corbatitas, cardenales copete rojo, cabecitas negras, capuchinos garganta café y más de 120 aves exóticas de distintas especies.

Embed - HORROR en RAMOS MEJÍA: hallaron 200 ANIMALES EMBALSAMADOS y MUTILADOS

Uno de los hallazgos más alarmantes fue el rescate de cuatro cardenales amarillos, una de las especies más amenazadas de la región. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Ambiente bonaerense, se estima que quedan apenas 2.000 ejemplares en estado silvestre entre Argentina, Brasil y Paraguay.

El imputado fue detenido en el lugar y se le secuestró un teléfono celular que será clave para profundizar la investigación. El juez avaló el procedimiento, dispuso las diligencias de rigor y ordenó evaluar su situación procesal una vez verificado el Registro Nacional de Reincidencia.

En tanto, las aves rescatadas fueron trasladadas a la Fundación Temaikén, que participó del operativo junto a las fuerzas policiales. Allí quedaron bajo resguardo para su recuperación, cuarentena y eventual liberación en áreas protegidas, siempre que su estado de salud lo permita.