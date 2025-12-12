La Tablada: salieron a la calle y un motochorro les puso un arma en la cabeza para robarles

La secuencia completa habrá durado unos 15 segundos, pero en el momento fue una eternidad, como relataron luego las víctimas, identificadas como Nahiara, de 21 años, y Luciano, de 18. Nahiara y Luciano se encontraban parados en la vereda a metros de un comercio en la esquina de San Pedro y Necochea, una zona muy transitada de La Tablada, como apuntó el sitio El 1 Digital.