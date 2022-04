Usó una calle de Recoleta para despreciar a La Matanza y es viral por las respuestas

Lo cierto es que la publicación no tardó en volverse viral a partir del sinfín de respuestas, reprobándola y repudiándola. En este marco, la cuenta The Walking Conurban fue contundente. "Pensar que una calle en Recoleta puede representar a toda una ciudad no sólo es un acto de supina ignorancia, sino también de deshonestidad. Más aún, pensar en chivos expiatorios más que en causas, es directamente de una limitación intelectual irrecuperable", explicó.

https://twitter.com/walkingconurban/status/1515697960922845185 Jugar al cherrypicking es muy fácil. Acá hay una foto de Ciudad Evita, en la tan denigrada Matanza comparada con una foto de La Boca, en la ciudad con el PBI per capita más elevado del continente. pic.twitter.com/Th7a707r03 — TheWalkingConurban (@walkingconurban) April 17, 2022

https://twitter.com/walkingconurban/status/1515697968602660872 ...de la modernización de CABA, sintetizada en la frase de Guillermo del Cioppo "Hay que merecer la Ciudad".

En la cabeza de esta gente, no importa a quién se vote, La Matanza seguirá siendo lo que es y simboliza para ellos. Porque sin La Matanza no hay Recoleta. — TheWalkingConurban (@walkingconurban) April 17, 2022

Las respuestas al tuit viral de un militante macrista que usó a Recoleta para despreciar a La Matanza

https://twitter.com/ericadbaldo/status/1515840877863743489 La tilingueada argentina obsesionada con la matanza parte 10000 https://t.co/G18CvJsu3U — Erica (@ericadbaldo) April 17, 2022

https://twitter.com/DarthBathory/status/1515836891894976513 Otro que no sabe quien es el intendente de lugano. Para estos, caba es recoleta nada mas. Hay toda una ciudad al sur de la que no se hacen cargo. https://t.co/VUwTjdnHwN — Malena (@DarthBathory) April 17, 2022

https://twitter.com/LucasCatrufo/status/1515807405518512137 Por estas ideas prejuiciosas votan a Macri, nos endeuda por cien años, destruye el sistema productivo, aumenta la pobreza e indigencia, hace pelota a la clase media para después quejarse de los planes sociales y los piquetes. https://t.co/nzlfsKIaUT — LUCAS (@LucasCatrufo) April 17, 2022

https://twitter.com/JulioCanosa/status/1515726257417166850 Así será toda la Ciudad de Buenos Aires - y no 40 manzanas - cuando dejen de votar al macrismo. https://t.co/SPbtUxONLG — Julio (@JulioCanosa) April 17, 2022

https://twitter.com/tylerdito/status/1515715886744756227 por supuesto que esa foto representa a todo caba https://t.co/fpuXEIqxz9 pic.twitter.com/SMmrq0bAbY — Enzø Ψ (@tylerdito) April 17, 2022

https://twitter.com/salemuwu/status/1515708732424048647 Así será CABA cuando dejen de votar al pro! https://t.co/8Bzbmrn1i6 pic.twitter.com/aiTqD8ZOxu — adriana (@salemuwu) April 17, 2022

https://twitter.com/maxgallagher85/status/1515532045254025219 Así es parte de CABA. Y es un feudo que está desde hace 15 años pic.twitter.com/IM1Wbcnmo3 — Maxi Gallagher (@maxgallagher85) April 17, 2022

https://twitter.com/denisamoldrio/status/1515500375616458767 Entre tu foto gris, sin vida y triste y esta foto de La Matanza real, me quedo con la real. Al menos se ve el cielo y no se siente el olor al hacinamiento pic.twitter.com/n2WFrfpy45 — Deni (@denisamoldrio) April 17, 2022