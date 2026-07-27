"La mejor sastrería del país": cerró y rematan todo su lujoso mobiliario por menos de lo que cuesta una cena
Comer afuera es toda una empresa hoy en día, y por el mismo dinero es posible equipar un local a la vieja usanza, con onda retro y espíritu de ave fénix.
La Sastrería Olazabal fue un local clave del microcentro porteño porque durante décadas ofreció a los caballeros, oficinistas y ejecutivos una amplia variedad de camisas, corbatas, ambos y todo para lograr la mejor presentación profesional. Por la falta de consumo el negocio cerró sus puertas en 2022, aún habiendo logrado la proeza de sobrevivir a la pandemia.
A partir de ese momento, el local ubicado sobre Florida 620, casi esquina con Lavalle, estuvo con la persiana baja y el futuro incierto. Eso está pronto a resolverse, dado que este lunes salió a remate su mobiliario con precios iniciales de $10.000, menos de lo que cuesta salir a comer afuera.
Si bien no queda stock de ambos ni de camisas, todavía hay corbatas por $15.000 y piezas de género a partir de los $5.000 el metro, lo que constituye una verdadera ganga para quienes conozcan el metier.
También quedaron botones, hilos y otros insumos de sastrería que son un verdadero tesoro para los negocios que hoy están en crisis porque la falta de consumo congeló la producción a escala de este tipo de productos.
Si bien se armó cierto debate en los comentarios del perfil de Instagram que presentó la venta de remanentes y mobiliario (con usuarias como Malena Pichot, que preguntó, "¿tan contenta vas a estar con esta desgracia?"), es posible notar que el entusiasmo parte de la necesidad de liquidar las cosas para vaciar el local.
Se venden mesas desde $20.000, mostradores desde $180.000, sillas a $15.000 y cuadros a partir de $30.000, además de muebles y equipos de oficina desde $40.000, entre otras ofertas.
Aunque se adelantó por poco más de un año, el caso de Sastrería Olazabal no está aislado de los tiempos que corren: se calcula que a partir de diciembre de 2023 se registró el cierre de 26.213 empresas hasta marzo de 2026, ya no por la inflación sino por el estancamiento en el consumo interno y la importación desregulada.
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