"La mejor sastrería del país": cerró y rematan todo su lujoso mobiliario por menos de lo que cuesta una cena

Se venden mesas desde $20.000, mostradores desde $180.000, sillas a $15.000 y cuadros a partir de $30.000, además de muebles y equipos de oficina desde $40.000, entre otras ofertas.

Aunque se adelantó por poco más de un año, el caso de Sastrería Olazabal no está aislado de los tiempos que corren: se calcula que a partir de diciembre de 2023 se registró el cierre de 26.213 empresas hasta marzo de 2026, ya no por la inflación sino por el estancamiento en el consumo interno y la importación desregulada.