Crisis en el consumo: cerró su cafetería en Lanús a apenas un año de abrir y ahora remata todo

Es que el cierre de un local de gastronomía es mucho más que una bajada de persiana: es la oportunidad de otro emprendedor para equipar su negocio. Con eso en mente, y a pesar de que se están haciendo varios remates de este tipo por día.

La crisis en el consumo -sobre todo de rubros como la gastronomía o la indumentaria- es la respuesta más evidente a la crisis económica.

El dato se ve reflejado en los números publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que dan cuenta de una inflación del 1,9% en junio de 2026, pero que al desglosarlo por rubros da cuenta de otra realidad: los alquileres, servicios e insumos subieron de precio y eso empujó la suba de 4,3% en Recreación y de 1,6% en Restaurantes y Hoteles.