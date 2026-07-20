Crisis en el consumo: cerró su cafetería en Lanús a apenas un año de abrir y ahora remata todo
Juan y su equipo le dijeron adiós a su proyecto, y entre aplausos del público y despedidas con cariño aparecieron las primeras ofertas de venta.
El 11 de julio pasado cerró en Lanús, provincia de Buenos Aires el enésimo café que había apostado en 2025 por la reactivación del consumo aún en tiempos de crisis económica. Después de apenas un año de funcionamiento, el local quedó cerrado y este jueves es el remate online del mobiliario y equipos.
"Hay sueños que nacen para quedarse... y otros que, aunque un día se apaguen, dejan una huella para toda la vida. Hoy me toca despedirme de Forza", anunció la semana pasada Juan, el dueño del café, desde el local de Ituzaingó 1540, Lanús Este.
"No encuentro palabras para agradecer a cada persona que creyó, que acompañó, que eligió este lugar una y otra vez y me hizo sentir que el esfuerzo valía la pena. Cada café servido, cada charla y cada sonrisa quedan para siempre en mi corazón", se lee en el mensaje de despedida.
"Me voy con el alma rota, pero con la conciencia tranquila. Di todo lo que tenía, incluso cuando ya no quedaba nada. Gracias, Forza, por enseñarme que un sueño nunca fracasa cuando se vivió con el corazón. No es un Adiós, es un Hasta pronto", cerró.
Con todos los mensajes de despedida y los bueno augurios para la nueva etapa, también empezaron a circular los avisos de remate.
Es que el cierre de un local de gastronomía es mucho más que una bajada de persiana: es la oportunidad de otro emprendedor para equipar su negocio. Con eso en mente, y a pesar de que se están haciendo varios remates de este tipo por día.
La crisis en el consumo -sobre todo de rubros como la gastronomía o la indumentaria- es la respuesta más evidente a la crisis económica.
El dato se ve reflejado en los números publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que dan cuenta de una inflación del 1,9% en junio de 2026, pero que al desglosarlo por rubros da cuenta de otra realidad: los alquileres, servicios e insumos subieron de precio y eso empujó la suba de 4,3% en Recreación y de 1,6% en Restaurantes y Hoteles.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario