La misa del papa León XIV en Luján es la tercera más numerosa de la historia: asistieron 3,5 millones de fieles

La reciente despedida del papa León XIV en la República Argentina no solo dejó una huella espiritual imborrable, sino que también reescribió las páginas de las estadísticas eclesiales a nivel global. Con la impresionante concurrencia registrada en la célebre "Misa de la Caridad" frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el evento se consagró oficialmente como la celebración litúrgica más masiva de la historia de Latinoamérica y la tercera más grande jamás realizada en el mundo entero.