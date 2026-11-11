La misa del papa León XIV en Luján es la tercera más numerosa de la historia: asistieron 3,5 millones de fieles
El sumo pontífice brindó dos misas multitudinarias en Argentina y entró en el récord histórico de la Iglesia tras su "Misa por la Caridad" en Luján. Conocé el ranking completo.
La reciente despedida del papa León XIV en la República Argentina no solo dejó una huella espiritual imborrable, sino que también reescribió las páginas de las estadísticas eclesiales a nivel global. Con la impresionante concurrencia registrada en la célebre "Misa de la Caridad" frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el evento se consagró oficialmente como la celebración litúrgica más masiva de la historia de Latinoamérica y la tercera más grande jamás realizada en el mundo entero.
El fervor de la feligresía en suelo argentino logró superar marcas históricas de anteriores viajes pontificios en la región, consolidando un fenómeno de fe de proporciones inéditas. A continuación, te presentamos el repaso detallado del ranking mundial de las liturgias católicas que mayor cantidad de personas han logrado convocar a lo largo del tiempo.
El podio mundial de los eventos litúrgicos más masivos
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1. Francisco en Filipinas (2015) — 6,5 millones de personas: El récord absoluto de concurrencia en la historia de la Iglesia Católica continúa en manos de la misa de cierre del viaje apostólico del papa Francisco en Manila. Celebrada en el parque Rizal de la capital filipina, la ceremonia reunió a una multitud impresionante bajo una lluvia constante que no frenó la devoción popular.
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2. Juan Pablo II en Filipinas (1995) — 4,5 millones de personas: En el marco de la X Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el papa San Juan Pablo II encabeza el segundo lugar de este listado histórico. Aquella emblemática multitud congregada también en la ciudad de Manila se mantuvo durante dos décadas como el evento litúrgico más masivo del planeta.
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3. León XIV en Luján, Argentina (2026) — 3,5 millones de personas: La histórica despedida del papa León XIV en el santuario nacional de Luján se quedó con el tercer puesto del ranking global y el primer lugar absoluto en el continente americano. Una multitud colmó la explanada de la Basílica y las avenidas aledañas de la ciudad de la fe.
El impacto continental y el fenómeno multitudinario en Buenos Aires
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4. Francisco en Brasil (2013) — 3,2 millones de personas: Durante su primer viaje apostólico tras ser electo Pontífice, el Santo Padre argentino encabezó la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en las famosas playas de Copacabana, en Río de Janeiro, marca que se mantenía como el mayor registro de asistencia en la región.
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5. León XIV en la Ciudad de Buenos Aires (2026) — 2,5 millones de personas: La primera de las misas masivas encabezadas por León XIV durante su paso por la Argentina completa los puestos de vanguardia. El multitudinario oficio religioso llevado a cabo en el entorno del Monumento a los Españoles, sobre la avenida del Libertador en el barrio porteño de Palermo, reunió a una multitud fervorosa que colmó la capital nacional.
De esta manera, la gira sudamericana del papa León XIV inscribe dos de sus principales encuentros litúrgicos dentro del ranking de las celebraciones más concurridas en los anales de la Iglesia Católica, ratificando el histórico arraigo de la devoción popular en el país.
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