40 años después: las coincidencias entre Juan Pablo II y León XIV en su misa en Luján
El papa León XIV llegó a Argentina más de 30 años después de Juan Pablo II, pero durante su misa frente a la basílica de Luján fue imposible no encontrar coincidencias. Los detalles.
La plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján volvió a ser escenario de un acontecimiento histórico para la fe y la memoria colectiva del pueblo argentino. Con la celebración de la "Misa de la Caridad", encabezada por el papa León XIV como acto de cierre de su gira apostólica de cuatro días en el país, el santuario mariano revivió el recuerdo indeleble de la visita realizada por Juan Pablo II el 11 de junio de 1982.
Aquel primer desembarco pontificio, producido en un contexto dramático marcado por la Guerra de Malvinas, constituyó la última vez que un Santo Padre había pisado suelo lujanense, ya que en su posterior viaje apostólico de 1987 el Papa polaco no incluyó a la Basílica dentro de su itinerario oficial.
La diferencia de años otorga un significado aún más profundo al acontecimiento: debieron transcurrir más de cuatro décadas para que las puertas del templo nacional volvieran a recibir a la máxima autoridad del catolicismo mundial. A pesar de los distintos momentos históricos que atravesaba el país —el dolor de un conflicto bélico en 1982 frente a la crisis social y económica actual—, ambos Pontífices compartieron un idéntico gesto de profunda piedad filial: tanto Juan Pablo II en su histórico paso como León XIV en la actualidad se agacharon de rodillas y se inclinaron con veneración ante la imagen original de la Virgen de Luján para rendirle homenaje y encomendar el destino de la nación bajo su manto.
Una de las diferencias más impactantes entre ambas liturgias papales radica en el volumen de la convocatoria popular que colmó la explanada y las avenidas de la ciudad. En junio de 1982, bajo un clima de angustia e incertidumbre por el desarrollo de la contienda armada en el Atlántico Sur, la misa de Juan Pablo II reunió a una multitud calculada entre 500.000 y 700.000 fieles que se acercaron en busca de un mensaje de paz, consolación espiritual y esperanza en medio del conflicto bélico.
Más de cuatro décadas después, la respuesta popular ante el llamado de León XIV superó cualquier registro histórico previo en el santuario nacional. La misa de despedida del Pontífice congregó a una impresionante marea humana de 3.5 millones de personas que coparon de madrugada los accesos a la Basílica, transformando la celebración en uno de los eventos religiosos más multitudinarios de los que se tenga memoria en la Argentina.
La gesta espiritual que unió los pontificados de Juan Pablo II y León XIV ante el altar de Luján reafirma la vigencia del santuario como el corazón palpitante de la devoción mariana en el país. En 1982, el Papa eslavo imploró por la reconciliación y el cese de las hostilidades en un país sacudido por la guerra, dejando una huella imborrable en los feligreses que desafiaron el frío y el dolor de la época para rezar junto a él.
En esta oportunidad, el papa León XIV retomó esa misma antorcha de fe para interpelar a las generaciones presentes, instando a la unidad comunitaria, la defensa de los sectores vulnerables y la construcción de puentes de solidaridad. Con el histórico gesto de inclinarse ante la Santa Patrona y la imponente presencia de 3.5 millones de almas, el paso de León XIV por Luján inscribió un nuevo y glorioso capítulo en los anales de la historia eclesial argentina.
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