40 años después: las coincidencias entre Juan Pablo II y León XIV en su misa en Luján

La gesta espiritual que unió los pontificados de Juan Pablo II y León XIV ante el altar de Luján reafirma la vigencia del santuario como el corazón palpitante de la devoción mariana en el país. En 1982, el Papa eslavo imploró por la reconciliación y el cese de las hostilidades en un país sacudido por la guerra, dejando una huella imborrable en los feligreses que desafiaron el frío y el dolor de la época para rezar junto a él.

En esta oportunidad, el papa León XIV retomó esa misma antorcha de fe para interpelar a las generaciones presentes, instando a la unidad comunitaria, la defensa de los sectores vulnerables y la construcción de puentes de solidaridad. Con el histórico gesto de inclinarse ante la Santa Patrona y la imponente presencia de 3.5 millones de almas, el paso de León XIV por Luján inscribió un nuevo y glorioso capítulo en los anales de la historia eclesial argentina.