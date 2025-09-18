La NASA reveló la reserva de oro más grande conocida: dónde está y cuánto valor tiene
La NASA sorprendió al mundo con un hallazgo que podría cambiar la historia de la exploración espacial y de la economía global. Todos los detalles.
La agencia espacial estadounidense confirmó que el asteroide 16 Psyche, ubicado entre Marte y Júpiter, concentra la mayor reserva de oro y otros metales preciosos detectada hasta ahora en el universo conocido. Este cuerpo celeste, de más de 200 kilómetros de diámetro, podría contener hierro, níquel y cantidades colosales de oro.
A diferencia de la mayoría de los asteroides, compuestos de roca o hielo, Psyche tiene entre un 30 % y un 60 % de metales en su interior, lo que lo convierte en un objeto único para la investigación. Los astrónomos creen que se trata del núcleo expuesto de un planeta primitivo destruido hace miles de millones de años.
Aunque la misión actual tiene un objetivo científico y no económico, las estimaciones sobre su valor son tan altas que, en teoría, si esos recursos se distribuyeran en la Tierra, cada persona sería millonaria. El descubrimiento no solo despierta expectativas científicas, sino también debates sobre el futuro de la minería espacial y la propiedad de los recursos cósmicos. Con estimaciones millonarias, esta revelación ya está generando un enorme impacto en la comunidad internacional.
El hallazgo de la NASA: la reserva de oro más grande alguna vez conocida
De acuerdo con los cálculos más optimistas, la riqueza mineral de Psyche podría alcanzar hasta 700 quintillones de dólares. Esta cifra resulta imposible de dimensionar en términos de la economía terrestre, ya que superaría cualquier mercado existente y colapsaría el precio del oro si se intentara comercializar.
Por ahora, explotar esta reserva es imposible: las limitaciones tecnológicas y la distancia hacen inviable extraer y transportar metales desde el espacio. Sin embargo, el hallazgo refuerza la idea de que el espacio exterior será la próxima frontera para obtener recursos naturales.
La investigación de Psyche no solo apunta al valor material, sino también a su relevancia científica. Estudiar este asteroide permitirá comprender cómo se formaron los planetas rocosos y cómo evolucionó nuestro sistema solar.
