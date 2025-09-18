La NASA reveló la reserva de oro más grande conocida: dónde está y cuánto valor tiene

Por ahora, explotar esta reserva es imposible: las limitaciones tecnológicas y la distancia hacen inviable extraer y transportar metales desde el espacio. Sin embargo, el hallazgo refuerza la idea de que el espacio exterior será la próxima frontera para obtener recursos naturales.

La investigación de Psyche no solo apunta al valor material, sino también a su relevancia científica. Estudiar este asteroide permitirá comprender cómo se formaron los planetas rocosos y cómo evolucionó nuestro sistema solar.