La Negra Baker marca tendencia en Cariló

Y agrega: "Pienso en todas las personas que queremos comer bien; siempre la playa está vinculada a la fritura, los churros y ahora siento que hay como toda una nueva forma de vacacionar que es dormir bien, hacer deporte, comer sano y volver renovado a tu casa y no volver agotado con 10 kg de más".

negra baker2.jpg

Mientras atiende con su equipo y recomienda el plato de acuerdo a lo que cada cliente se tienta en comer, La Negra cuenta que “todo empezó como el embarazo de mi hijo León, cuando me cuestioné qué le iba a dar de comer. Así arrancó una investigación, leí un montón. Hace 10 años cuando yo estuve embarazada no había mucha información ni había referentes o ni a quien pedirle data. Yo era de Buenos Aires, allá empecé a investigar y en un momento me di cuenta de que no había en opciones de pastelería saludable y a mí me encanta lo dulce. Después que nació el nene quise empezar a cuidarme y no había ningún lugar donde ir a comprar algo rico, dulce, sin gluten, sin azúcar, no existía. Entonces dije bueno: lo hago yo y encontré cursos, me puse a vender leche de almendras, que en ese momento existía una sola marca. Cuando el León terminó el jardín decidí mudarme a Pinamar y encontré el tiempo y el lugar para expandir todo esto que yo estaba gestando desde hacía varios años. Me compré el horno y comencé por Instagram a vender hasta que después abrí un chiringo en la playa hace 3 veranos”, cuenta La Negra.

Y suma: “Ahora, luego de inaugurar mi local, vuelvo al chiringo en el mar pereo con otra impronta, donde el lujo real es la calidad del producto. Hacemos todo sin gluten, hay opciones veganas e incorporamos proteínas animales, porque creo en esto de la comida real, o sea dejar de lado el ultra procesado, pero no casarme con el veganismo, pero siempre sin gluten y siendo creativo. Por ejemplo, a la ensalada Caesar le puse pollo, pero el aderezo se lo hago con leche de almendras y queda muy suave, ligero y rico. A los platos les pongo mi personalidad y voy como reversionando los clásicos. Este nuevo chiringuito está en la plaza del Divisadero Club de Mar, todo es take away, servido en descartables. Los platos se pueden comer arriba también en el salón. Esto es porque fue el propio parador quien tomó la decisión de incorporar una carta sin gluten de buena calidad que se adapte a todos”.

“Estoy muy contenta de que un balneario haya tenido la conciencia de innovar en este sentido. El nuestro es el único local de comida de todo Pinamar 100% libre de gluten. La gente está feliz, les gusta el producto, me felicitan y también al parador por haber incorporado esta propuesta, muy necesaria. Siento que tenemos mucho más para crecer, siempre manteniendo la calidad. Porque marcas y gastronomía puede ofrecer cualquiera, pero el tema y el secreto están en sostener un buen servicio y una buena calidad de los elementos que utilizas para crear cada plato de comida”, concluye La Negra Baker.