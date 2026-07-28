La niebla complicó el inicio de la jornada en Buenos Aires: no se veía nada

Desde los móviles de tránsito se informó que uno de los sectores más comprometidos fue la autopista Riccheri, donde el campo visual quedó reducido a aproximadamente 300 metros en algunos tramos. Ante esta situación, las autoridades recomendaron extremar las medidas de precaución al volante para disminuir el riesgo de accidentes.

"Visibilidad reducida, este fenómeno que afecta la conducción principalmente en la autopista Riccheri, con un campo visual de 300 metros. Mantener luces bajas encendidas, nunca poner las luces altas, luces antiniebla si el vehículo las tiene. Baja visibilidad sobre los ramales Pilar y Campana de la Panamericana", explicó el periodista especializado en tránsito Cristian Romero durante una salida en vivo por C5N.

#Tránsito En #Ruta11

Visibilidad reducida por niebla entre las zonas de Esquina de Crotto y La Huella.#AUBASATeCuida@BAProvincia @APTTA_



Seguí estos consejos para que tu viaje sea más seguro pic.twitter.com/pbs4pwvj32 — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) July 28, 2026

Recomendaciones para manejar con niebla

Evitemos frenar bruscamente.

No sobrepasemos a otros vehículos.

Guiémonos por la vía de circulación.

Mantengamos encendidas las luces bajas y/o los faros antiniebla.

Guardemos silencio para poder ubicar a otros vehículos por medio del sonido.

Encendamos la calefacción para desempañar el parabrisas y la luneta.

En caso de detenernos, estacionemos siempre en lugares seguros, por ejemplo: estaciones de servicio, o peajes.

Si tenemos que parar sobre la banquina, hagamoslo lejos del camino, con las luces y las balizas encendidas.

Además de las dificultades ocasionadas por la niebla, el foco también está puesto en las condiciones previstas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas por fenómenos que podrían afectar a distintas regiones del país, entre ellos tormentas de variada intensidad, ráfagas de viento y nevadas en sectores cordilleranos.

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, el pronóstico anticipa una semana con elevada humedad y la posibilidad de lluvias en distintos momentos, producto del avance de un frente de tormentas que comenzará a modificar las condiciones atmosféricas.

Las advertencias del organismo incluyen alertas amarillas y, en algunos sectores del país, también alertas naranjas por la intensidad que podrían alcanzar las precipitaciones y el viento. Si bien estos avisos no implican necesariamente fenómenos extraordinarios, sí indican la posibilidad de eventos capaces de provocar inconvenientes puntuales, especialmente en zonas urbanas o áreas vulnerables a anegamientos.