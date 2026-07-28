La niebla complicó el inicio de la jornada en Buenos Aires: no se veía nada
La mañana comenzó con baja visibilidad en rutas, autopistas y accesos al Área Metropolitana de Buenos Aires debido a densos bancos de niebla.
El inicio de la jornada estuvo marcado por una importante presencia de niebla en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Área Metropolitana, una situación que redujo considerablemente la visibilidad en rutas, autopistas y accesos a la Capital Federal.
Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a reportarse bancos de niebla y neblina en distintos corredores viales, generando complicaciones para quienes debieron desplazarse durante el comienzo del día. Entre los sectores afectados se encuentran las rutas nacionales 3, 12, 14 y 226, además de los ramales Pilar y Campana de la autopista Panamericana y varios de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Las condiciones meteorológicas también repercutieron en el transporte público. El ferrocarril Belgrano Sur registró demoras en los servicios que unen las estaciones González Catán y Marinos del Crucero General Belgrano, debido a la escasa visibilidad con la que debieron operar las formaciones durante las primeras horas de circulación.
El fenómeno estuvo acompañado por un ambiente muy húmedo y temperaturas frescas, aunque sin presencia de vientos significativos, una combinación que favoreció la persistencia de la niebla durante buena parte de la mañana.
Desde los móviles de tránsito se informó que uno de los sectores más comprometidos fue la autopista Riccheri, donde el campo visual quedó reducido a aproximadamente 300 metros en algunos tramos. Ante esta situación, las autoridades recomendaron extremar las medidas de precaución al volante para disminuir el riesgo de accidentes.
"Visibilidad reducida, este fenómeno que afecta la conducción principalmente en la autopista Riccheri, con un campo visual de 300 metros. Mantener luces bajas encendidas, nunca poner las luces altas, luces antiniebla si el vehículo las tiene. Baja visibilidad sobre los ramales Pilar y Campana de la Panamericana", explicó el periodista especializado en tránsito Cristian Romero durante una salida en vivo por C5N.
Recomendaciones para manejar con niebla
- Evitemos frenar bruscamente.
- No sobrepasemos a otros vehículos.
- Guiémonos por la vía de circulación.
- Mantengamos encendidas las luces bajas y/o los faros antiniebla.
- Guardemos silencio para poder ubicar a otros vehículos por medio del sonido.
- Encendamos la calefacción para desempañar el parabrisas y la luneta.
- En caso de detenernos, estacionemos siempre en lugares seguros, por ejemplo: estaciones de servicio, o peajes.
- Si tenemos que parar sobre la banquina, hagamoslo lejos del camino, con las luces y las balizas encendidas.
Además de las dificultades ocasionadas por la niebla, el foco también está puesto en las condiciones previstas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas por fenómenos que podrían afectar a distintas regiones del país, entre ellos tormentas de variada intensidad, ráfagas de viento y nevadas en sectores cordilleranos.
En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, el pronóstico anticipa una semana con elevada humedad y la posibilidad de lluvias en distintos momentos, producto del avance de un frente de tormentas que comenzará a modificar las condiciones atmosféricas.
Las advertencias del organismo incluyen alertas amarillas y, en algunos sectores del país, también alertas naranjas por la intensidad que podrían alcanzar las precipitaciones y el viento. Si bien estos avisos no implican necesariamente fenómenos extraordinarios, sí indican la posibilidad de eventos capaces de provocar inconvenientes puntuales, especialmente en zonas urbanas o áreas vulnerables a anegamientos.
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