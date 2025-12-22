Paro de controladores aéreos: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levantó la medida de fuerza

controladores aereos

Normalización del servicio tras el paro de controladores aéreos

"Se intima a ATEPSA a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual durante la vigencia del período conciliatorio", detalló la cartera de Capital Humano.

Desde el Gobierno Nacional argumentaron que esta herramienta busca "propiciar una solución consensuada" en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. La prioridad del Ejecutivo es asegurar que los miles de argentinos que planean viajar por Navidad y Año Nuevo no se vean afectados por cancelaciones o demoras en el servicio de protección y seguridad a la aeronavegación.

De esta manera, se espera que el cronograma de vuelos en Aeroparque y Ezeiza se desarrolle sin sobresaltos durante las próximas dos semanas, mientras se intenta destrabar la paritaria del sector.