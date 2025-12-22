Paro de controladores aéreos: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levantó la medida de fuerza
Se espera que el cronograma de vuelos en Aeroparque y Ezeiza se desarrolle sin sobresaltos durante las próximas dos semanas, justo en el marco de las fiestas.
Con el objetivo de evitar el caos en los aeropuertos durante las Fiestas, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantenían los controladores aéreos, por lo que se levanta el paro.
Con esta resolución, el gremio ATEPSA debe suspender las medidas de fuerza de forma inmediata, garantizando la normalidad de los vuelos nacionales e internacionales a partir de este martes.
La decisión fue tomada por la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita de Sandra Pettovello, tras el pedido de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.). El conflicto se había agudizado luego de que el sindicato rechazara la última oferta salarial de la empresa estatal, amenazando el inicio de la temporada alta de verano.
Ahora, la medida impone una tregua forzosa para permitir que las negociaciones continúen sin afectar a los usuarios. Comienza a regir desde las 8 horas de este martes 23 de diciembre.; al tiempo que se establece un período de 15 días hábiles de conciliación bajo la Ley N.º 14.786.
En tanto, ambas partes están obligadas a volver al estado previo a la disputa; el gremio debe levantar los paros y la empresa no puede tomar represalias.
Normalización del servicio tras el paro de controladores aéreos
"Se intima a ATEPSA a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual durante la vigencia del período conciliatorio", detalló la cartera de Capital Humano.
Desde el Gobierno Nacional argumentaron que esta herramienta busca "propiciar una solución consensuada" en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. La prioridad del Ejecutivo es asegurar que los miles de argentinos que planean viajar por Navidad y Año Nuevo no se vean afectados por cancelaciones o demoras en el servicio de protección y seguridad a la aeronavegación.
De esta manera, se espera que el cronograma de vuelos en Aeroparque y Ezeiza se desarrolle sin sobresaltos durante las próximas dos semanas, mientras se intenta destrabar la paritaria del sector.
