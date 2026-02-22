¿OVNIS en La Pampa? Qué eran las extrañas luces que sorprendieron a los vecinos de General Pico
El enigma que desveló a la ciudad de General Pico, La Pampa, llegó a su fin. Las luces erráticas no eran OVNIS.
El enigma que mantuvo en vilo a los habitantes de General Pico, La Pampa, durante la noche del sábado finalmente fue resuelto. Las extrañas luces erráticas que surcaron el cielo pampeano y desataron un sinfín de especulaciones sobre posibles avistamientos de OVNIS tenían un origen completamente terrenal.
Tras una catarata de mensajes, fotos y videos compartidos por vecinos desconcertados, el portal local En Boca de Todos HD (y replicado por medios zonales como Infopico) confirmó qué fue lo que realmente sucedió en el firmamento.
De misterio extraterrestre en La Pampa a fiesta local
La explicación que desarticuló las teorías conspirativas provino del sector norte de la ciudad. Según se constató, el fenómeno luminoso se originó en un cumpleaños celebrado en la zona de Trisquelia.
El particular efecto visual que alertó a barrios enteros se produjo por una combinación de factores climáticos y técnicos:
Reflectores potentes: En el evento se utilizaron luces de gran intensidad apuntando directamente hacia arriba.
Cielo encapotado: Al chocar contra las nubes bajas, la proyección de los haces de luz se volvía mucho más visible y definida.
El efecto óptico: Esta configuración generaba la ilusión de "un círculo de luz girando en el cielo", que al moverse rápidamente daba la sensación de un objeto luminoso desplazándose sin rumbo fijo.
Un fenómeno de amplio alcance
La potencia de los equipos de iluminación fue tal que el espectáculo no solo sorprendió a los vecinos de barrios piquenses como Rucci o Pueblo Nuevo, sino que su alcance traspasó los límites de la ciudad. Varios testigos aseguraron que el singular show de luces llegó a observarse de forma clara incluso desde la vecina localidad de Dorila.
De esta manera, el asombro y el debate que dominaron el inicio del fin de semana pampeano llegaron a su fin, confirmando que el espectáculo aéreo fue simplemente el reflejo de un gran festejo local.
