¿OVNIS en La Pampa? Qué eran las extrañas luces que sorprendieron a los vecinos de General Pico

Reflectores potentes: En el evento se utilizaron luces de gran intensidad apuntando directamente hacia arriba.

Cielo encapotado: Al chocar contra las nubes bajas, la proyección de los haces de luz se volvía mucho más visible y definida.

El efecto óptico: Esta configuración generaba la ilusión de "un círculo de luz girando en el cielo", que al moverse rápidamente daba la sensación de un objeto luminoso desplazándose sin rumbo fijo.

Un fenómeno de amplio alcance

La potencia de los equipos de iluminación fue tal que el espectáculo no solo sorprendió a los vecinos de barrios piquenses como Rucci o Pueblo Nuevo, sino que su alcance traspasó los límites de la ciudad. Varios testigos aseguraron que el singular show de luces llegó a observarse de forma clara incluso desde la vecina localidad de Dorila.

De esta manera, el asombro y el debate que dominaron el inicio del fin de semana pampeano llegaron a su fin, confirmando que el espectáculo aéreo fue simplemente el reflejo de un gran festejo local.