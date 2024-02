La Pampa: detuvieron a una nena de 13 años por robar útiles escolares

Los propietarios del lugar dieron aviso a la comisaría y alertaron sobre una menor que estaba robando artículos del local, situación que quedó registrada en las cámaras de seguridad del negocio.

Fuerte operativo en La Pampa por una nena de 13 años que robó útiles escolares

Tras el intento de robo, la nena de 13 fue demorada, trasladada en un patrullero rumbo a la Comisaría 4° y fue liberada tras la llegada de su madre.

“Ella creyó que me iba a aliviar la situación a mí, que quedé viuda hace dos años y estoy sin trabajo fijo. Pero jamás se imaginó que podía pasar todo esto. Yo siempre le he inculcado que robar está mal y que es preferible pedir, aunque dé vergüenza, y no tomar las cosas que no son de uno”, contó Natalia Castilla, madre de la menor y otras cinco hijas, en diálogo con Infobae.

Desde el área de Comunicación del Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa confirmaron que la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia intervino en el caso y se inició el expediente “porque la dueña del local realizó la denuncia”.