Rescatan en La Plata a menores que eran forzados a mendigar en semáforos: tres adultos detenidos

Por otro lado se estableció que los progenitores de los chicos son personas atravesadas por crisis económicas y problemas de adicciones, residentes de los barrios El Mercadito y Nuevo Mercadito de la localidad de Tolosa.

En tanto, los adultos detenidos son dos hombres -uno con pedido de captura- y una mujer que exponían a los niños a riesgos para su integridad física y psicológica, y a quienes se les secuestraron dinero en efectivo y un teléfono celular.

En la causa que se tramita ante la UFI N°11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, los imputados quedaron a disposición de la Justicia acusados del delito de "explotación infantil con fines de lucro".