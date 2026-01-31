MinutoUno

Rescatan en La Plata a menores que eran forzados a mendigar en semáforos: tres adultos detenidos

Sociedad

Se trata de cuatro chicos de hasta 8 años, entre ellos un bebé de apenas cuatro meses, quienes eran obligados a pedir en una populosa esquina platense para recaudar dinero que entregaban a sus explotadores.

Los tres adultos detenidos en La Plata.

Tres personas mayores de edad fueron detenidas tras un operativo durante el cual se descubrió que obligaban a varios menores a mendigar en esquinas con semáforos de la ciudad de La Plata.

Según fuentes policiales, al menos cuatro chicos eran forzados por los detenidos a pedir plata a automovilistas que se detenían en las esquinas con el semáforo en rojo, gracias a lo cual recaudaban diariamente unos $90.000 que debían entregar a los mayores ahora imputados.

El operativo se llevó a cabo el jueves último y estuvo a cargo de efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía bonaerense, quienes lograron rescatar a cuatro menores que quedaron bajo resguardo del Servicio Zonal de Niñez.

Se trata de menores de edad de entre 4 meses y 8 años, que pedían dinero a los automovilistas en la transitada esquina de las avenidas 7 y 32 de la capital bonaerense, rescatados por la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas luego de una serie de tareas de inteligencia que incluyó seguimientos y filmaciones en el lugar.

La mujer detenida en La Plata por explotaci&oacute;n infantil.

Según el parte policial, los implicados obligaban a los menores a mendigar entre las 14 y las 19 horas de cada día "sin importar el calor o la lluvia". También trascendió que las víctimas no tenían relaciones de parentesco con los detenidos.

Por otro lado se estableció que los progenitores de los chicos son personas atravesadas por crisis económicas y problemas de adicciones, residentes de los barrios El Mercadito y Nuevo Mercadito de la localidad de Tolosa.

En tanto, los adultos detenidos son dos hombres -uno con pedido de captura- y una mujer que exponían a los niños a riesgos para su integridad física y psicológica, y a quienes se les secuestraron dinero en efectivo y un teléfono celular.

En la causa que se tramita ante la UFI N°11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, los imputados quedaron a disposición de la Justicia acusados del delito de "explotación infantil con fines de lucro".

chicos obligados a pedir la plata

