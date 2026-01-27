La Patagonia le pidió al Congreso la aprobación de una Ley de Emergencia Ígnea

"Frente a un escenario climático extremadamente adverso, y a la sequía más severa desde 1965, las provincias patagónicas declaramos la Emergencia Ígnea en octubre de 2025", explicó el mandatario chubutense.

Citando ejemplos recientes de legislación aprobada en los Estados Unidos y en Chile, Torres se refirió a la necesidad de "activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional".

En otras palabras, a los fondos que el Estado nacional podría enviar de manera automática a las provincias afectadas por incendios forestales.

"Si al día de hoy los incendios no se cobraron ninguna vida es porque desde el avión de mayor porte que aportó Santiago del Estero", señaló Torres antes de aclarar que "entre Río Negro y Chubut, en medios aéreos y combustibles, estamos ejecutando más de $ 7.000 millones".

Hace algunas semanas el mandatario chubutense pidió incorporar la figura de ecocidio al Código Penal para poder actuar acorde al capturar a posibles artífices de incendios forestales, pero por el momento está preso de los tiempos del Poder Legislativo.