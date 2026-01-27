La Patagonia le pidió al Congreso la aprobación de una Ley de Emergencia Ígnea
En una temporada de verano marcada por los incendios forestales, los mandatarios provinciales del sur reclamaron la asistencia por ley del Estado nacional.
Los incendios forestales hicieron estragos en la Patagonia durante el verano con más de 230 mil hectáreas de bosque afectado. Con semejante perspectiva, los goberadores de las provincias de sur del país reclamaron esta semana la aprobación de una Ley de Emergencia Ígnea para arbitrar medios estatales para el manejo de este tipo de crisis.
Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) le hablaron directo al Congreso este martes durante una reunión online de la que luego trascendió el contenido.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió "dimensionar lo que está pasando en la Patagonia" y mostró un mapa que da cuenta de las hectáreas de vegetación perdidas en cada provincia.
Santa Cruz perdió 700 hectáreas mientras que Neuquén vio quemarse 6.000; en Río Negro se quemaron 10.000 hectáreas y en Chubut, 45.000 en cuestión de semanas.
Pero la provincia que más sufrió los incendios forestales hasta la fecha es La Pampa, donde las llamas consumieron 168.000 hectáreas, el 73,1% sobre el total de 229.700 hectáreas afectadas.
"Frente a un escenario climático extremadamente adverso, y a la sequía más severa desde 1965, las provincias patagónicas declaramos la Emergencia Ígnea en octubre de 2025", explicó el mandatario chubutense.
Citando ejemplos recientes de legislación aprobada en los Estados Unidos y en Chile, Torres se refirió a la necesidad de "activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional".
En otras palabras, a los fondos que el Estado nacional podría enviar de manera automática a las provincias afectadas por incendios forestales.
"Si al día de hoy los incendios no se cobraron ninguna vida es porque desde el avión de mayor porte que aportó Santiago del Estero", señaló Torres antes de aclarar que "entre Río Negro y Chubut, en medios aéreos y combustibles, estamos ejecutando más de $ 7.000 millones".
Hace algunas semanas el mandatario chubutense pidió incorporar la figura de ecocidio al Código Penal para poder actuar acorde al capturar a posibles artífices de incendios forestales, pero por el momento está preso de los tiempos del Poder Legislativo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario