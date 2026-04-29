La nieve tapará la capital de la provincia más grande de la Argentina en las próximas horas
La Patagonia se prepara para días de frío extremo y vientos intensos. Ushuaia quedará bajo una persistente y significativa nieve en la antesala del feriado.
La Patagonia ingresa en un período meteorológico sumamente adverso, dominado por el avance de una masa de aire muy frío y fuertes vientos provenientes del sudoeste. En este crudo contexto, Ushuaia, la capital de la provincia más grande de la Argentina (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), se prepara para quedar cubierta de nieve.
Cuándo llega la nieve a Ushuaia
De acuerdo a las previsiones meteorológicas, la circulación del viento del sudoeste combinada con la presencia de una vaguada en altura generará las condiciones ideales para que se desaten nevadas persistentes sobre la capital fueguina.
El fenómeno más intenso comenzará a sentirse con fuerza a partir del jueves 30 de abril, jornada en la cual las temperaturas máximas se desplomarán y apenas alcanzarán el 1 ºC. Los especialistas advierten que es altamente probable que la caída de nieve se extienda de manera ininterrumpida hasta la noche del feriado del viernes 1 de mayo, dejando un acumulado sobre la superficie que podría resultar muy relevante.
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Alerta por ráfagas extremas de viento en Chubut
Mientras en el extremo sur lidian con la nieve, el resto de la Patagonia enfrentará otro severo problema climático. La provincia de Chubut volverá a ser el territorio más castigado de la región debido a un apretado gradiente de presión atmosférica. Se espera que, principalmente en el centro de la provincia, las ráfagas más intensas logren superar los peligrosos 100 km/h durante este miércoles 29.
El panorama ventoso también se hará sentir con mucha fuerza sobre la estepa patagónica, la línea sur de Río Negro y diversas localidades costeras (desde Comodoro Rivadavia hasta Trelew y Puerto Madryn), registrando vientos sostenidos y ráfagas superiores a los 60 y 85 km/h que complicarán el normal desarrollo de las actividades al aire libre.
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