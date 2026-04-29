La nieve tapará la capital de la provincia más grande de la Argentina en las próximas horas

El fenómeno más intenso comenzará a sentirse con fuerza a partir del jueves 30 de abril, jornada en la cual las temperaturas máximas se desplomarán y apenas alcanzarán el 1 ºC. Los especialistas advierten que es altamente probable que la caída de nieve se extienda de manera ininterrumpida hasta la noche del feriado del viernes 1 de mayo, dejando un acumulado sobre la superficie que podría resultar muy relevante.