Arranca septiembre con un feriado sorpresa: el calendario de 2025 se agranda

No tiene alcance nacional y rige solo como feriado local en ese municipio, pero habilita un fin de semana largo para la comunidad. Habitualmente se organizan actos oficiales y celebraciones barriales, con posibilidad de ferias de emprendedores y propuestas culturales. Trámites administrativos pueden reprogramarse para el primer día hábil siguiente y el transporte suele mantener su frecuencia habitual salvo aviso. Para vecinos y visitantes es una buena chance de descansar cerca de casa, apoyar el consumo local y poner en valor la identidad histórica de Hilario Ascasubi dentro del calendario de feriados regional.