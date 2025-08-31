Arranca septiembre con un feriado sorpresa: el calendario de 2025 se agranda
Aunque septiembre casi nunca trae feriados, este año algunos tendrán la suerte de empezar el mes con un merecido descanso.
Argentina empezará septiembre con una sorpresa en el calendario de feriados. Habrá un día no laborable en un lugar específico que permitirá un fin de semana largo para los habitantes de esa zona. Aunque no es un feriado nacional, estos descansos inesperados siempre despiertan interés y se vuelven un alivio para quienes tienen la posibilidad de disfrutarlos.
Los feriados locales suelen estar relacionados con fiestas patronales o aniversarios de fundación. No afectan al país en su conjunto, pero ofrecen a los residentes la chance de sumar una jornada extra de descanso o participar de celebraciones regionales sin alterar el ritmo general del mes.
Los motivos del feriado del 1 de septiembre de 2025
El día fue declarado feriado en Hilario Ascasubi, localidad del partido de Villarino en Buenos Aires, para conmemorar el aniversario de su fundación en 1912. La medida quedó oficializada mediante decreto municipal, lo que garantiza el descanso para empleados públicos y dependencias locales. En el sector privado la adhesión puede ser voluntaria, por lo que bancos y comercios del área podrían abrir o cerrar según defina cada establecimiento. Se recomienda chequear horarios de atención con anticipación para evitar sorpresas.
No tiene alcance nacional y rige solo como feriado local en ese municipio, pero habilita un fin de semana largo para la comunidad. Habitualmente se organizan actos oficiales y celebraciones barriales, con posibilidad de ferias de emprendedores y propuestas culturales. Trámites administrativos pueden reprogramarse para el primer día hábil siguiente y el transporte suele mantener su frecuencia habitual salvo aviso. Para vecinos y visitantes es una buena chance de descansar cerca de casa, apoyar el consumo local y poner en valor la identidad histórica de Hilario Ascasubi dentro del calendario de feriados regional.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario