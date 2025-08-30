 El mes del 2025 que no tendrá ningún fin de semana largo

En el calendario 2025, los argentinos cuentan con más de 15 días no laborables entre feriados inamovibles, trasladables y puentes turísticos. Sin embargo, septiembre rompe con la seguidilla de descansos y se perfila como el mes más “largo” en sensación térmica laboral.

Desde el Ministerio del Interior ya confirmaron la grilla oficial de feriados y no hay margen para cambios: el noveno mes del año mantiene la tradición de ediciones anteriores y vuelve a ser el más estricto en cuanto a pausas laborales.

Calendario de feriados 2025

Feriados inamovibles de 2025

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025