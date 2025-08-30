El mes del 2025 que no tendrá ningún fin de semana largo
En el calendario argentino hay feriados para casi todos los meses, pero uno se queda sin descanso y traerá una rutina completa sin pausas ni escapadas.
Cada vez que se consulta el calendario de feriados, la mirada se detiene en esos ansiados días que permiten un fin de semana largo o, con suerte, unas mini vacaciones improvisadas. Son pequeñas escapadas del calendario laboral que muchos esperan para cortar la rutina con un viaje, una salida en familia o, simplemente, un descanso en casa.
Sin embargo, no todos los meses del año ofrecen la misma suerte. Mientras algunos concentran varias oportunidades para disfrutar de jornadas libres, otros se hacen desear y terminan siendo un verdadero desafío para los trabajadores y estudiantes.
En el conteo final del 2025, hay un mes que quedó completamente al margen de los feriados nacionales. Esto significa que, durante esas cuatro semanas, la rutina será continua: jornadas laborales completas, clases sin interrupciones y cero pausas para recuperar energía.
Septiembre: el último mes de 2025 sin feriados
Septiembre será, una vez más, el único mes del año sin feriados nacionales en Argentina. A diferencia de otros momentos del calendario, no aparece ni un solo día de descanso oficial, lo que obligará a trabajar y estudiar de corrido durante las cuatro semanas.
El dato no pasó inadvertido, en redes sociales muchos usuarios mostraron su fastidio al ver que septiembre quedó en blanco, sobre todo porque los meses anteriores y posteriores sí ofrecen al menos una jornada libre para cortar la rutina.
En el calendario 2025, los argentinos cuentan con más de 15 días no laborables entre feriados inamovibles, trasladables y puentes turísticos. Sin embargo, septiembre rompe con la seguidilla de descansos y se perfila como el mes más “largo” en sensación térmica laboral.
Desde el Ministerio del Interior ya confirmaron la grilla oficial de feriados y no hay margen para cambios: el noveno mes del año mantiene la tradición de ediciones anteriores y vuelve a ser el más estricto en cuanto a pausas laborales.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario