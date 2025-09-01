Feriados: qué sucederá con el 12 de octubre después de los cambios del Gobierno
El Gobierno de Javier Milei ajustó el calendario de feriados trasladables; el del 12 de octubre genera dudas sobre si habrá o no un fin de semana largo.
El próximo feriado en cuestión es el domingo 12 de octubre, cuando se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Aunque no hubo una confirmación oficial todavía, se baraja la posibilidad de trasladarlo a un día hábil, ya sea lunes o viernes, para crear un fin de semana largo de tres días.
Después de que el gobierno de Javier Milei anunciara modificaciones en el calendario de feriados nacionales, todavía persisten dudas sobre qué ocurrirá con el del 12 de octubre. La nueva normativa, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece que los feriados trasladables que caigan sábado o domingo podrán moverse al lunes siguiente o al viernes anterior, algo que la legislación anterior no contemplaba.
La intención es incentivar la actividad turística y permitir que más personas disfruten de un descanso extendido sin afectar la rutina laboral. Con estos ajustes, el gobierno apunta a equilibrar el calendario laboral con oportunidades de ocio, generando un impacto positivo en el turismo interno y en la economía local gracias a los días de descanso estratégicamente ubicados.
Las modificaciones en el calendario de feriados
En los próximos días, la Jefatura de Gabinete definirá qué pasará con el feriado trasladable del domingo 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Según la normativa publicada, el organismo podrá dictar las reglamentaciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de la disposición.
La decisión impactará en el calendario de feriados y fines de semana largos del año, afectando tanto al sector público como al privado. La medida busca dar previsibilidad a la organización de actividades productivas, educativas y turísticas.
Se toma en un contexto delicado para el turismo, que registra récord de argentinos viajando al exterior y una caída del turismo receptivo: en julio, este último cayó un 25% respecto a 2024. La idea es generar un nuevo fin de semana largo que incentive escapadas dentro del país y ofrezca un día extra de descanso. Tras el feriado del 15 de agosto, el próximo fin de semana largo recién sería a fines de noviembre, según el calendario vigente.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
