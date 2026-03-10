Uno a uno, los feriados de marzo: cuándo serán y por qué
El calendario de feriados en Argentina trae el primer fin de semana largo de cuatro días del año y un feriado con fines turísticos.
De cara a organizar días de descanso, el calendario de feriados 2026 ya marca un período especial durante marzo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de varios días. Se trata de uno de los primeros feriados largos del año, con cuatro días consecutivos de descanso, que aparece como una gran oportunidad para impulsar el turismo interno.
La conformación de este fin de semana largo surge de la combinación de feriados nacionales con un feriado con fines turísticos definido por el Gobierno, una medida que busca fortalecer la actividad económica en distintos destinos durante los feriados.
Cuándo es el fin de semana extralargo y qué se conmemora
El primer fin de semana largo de cuatro días de marzo se organiza alrededor del 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, uno de los feriados nacionales establecidos por el calendario oficial.
Como esta fecha es un feriado inamovible, el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos, lo que permite extender el descanso y generar un fin de semana largo que favorece al turismo durante los feriados. El cronograma queda conformado de la siguiente manera:
- Sábado 21 de marzo: descanso habitual
- Domingo 22 de marzo: descanso habitual
- Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos
- Martes 24 de marzo: feriado nacional inamovible
Vale aclarar que el lunes 23, al tratarse de un día no laborable, queda a criterio del empleador si se trabaja o no. En cambio, el 24 de marzo se rige por las normas de los feriados nacionales, por lo que alcanza a la mayoría de las actividades laborales.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
