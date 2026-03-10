Regresa el calor extremo al AMBA: qué días se esperan más de 30 grados en Buenos Aires
Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como el sitio Meteored anticiparon la vuelta de las temperaturas extremas, aunque no dudarán mucho tiempo.
Después de unos días de alivio, el calor vuelve a ganar terreno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Gracias al viento norte, las temperaturas van a ir subiendo paso a paso durante las próximas jornadas, hasta superar los tan temidos 30 grados.
No estamos ante un calor insoportable de enero, pero sí vamos a tener tardes bastante más calientes de lo normal para esta época del año. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aconseja cuidar la salud y tomar las precauciones necesarias ante el subidón de térmicas.
Cuándo vuelve el calor extremo al AMBA
Luego de que Meteored lo pronosticara en el fin de semana pasado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se refirió al regreso del calor apuntando al lunes 16 como la jornada en que el termómetro volverá a superar los 30 grados.
Por su parte, el sitio Meteored sí realiza un pronóstico aún más extendido y por ello reveló el regreso de las altas temperaturas, aunque no dudará mucho tiempo.
De acuerdo al informe, las térmicas estarán por encima de los 30 grados desde el lunes 16 de marzo hasta el martes 17, registrándose un nuevo descenso de la máxima el miércoles 18.
Es importante resaltar que marzo suele ser un mes de "transición", por lo que estos picos de calor son normales antes de que el frío se instale de forma definitiva.
Cuidados necesarios ante los cambios bruscos de temperatura
Hidratación constante: No esperes a tener sed. Tomá agua fresca durante todo el día para ayudar al cuerpo a termorregularse.
Ropa en capas: Salí con algo liviano abajo y un abrigo fino. A la mañana refresca, pero al mediodía los 32°C no perdonan.
Comidas livianas: Priorizá frutas y verduras. Las digestiones pesadas aumentan la temperatura corporal interna y te dan más calor.
Cuidado con el aire: Mantené el aire acondicionado en 24°C. Los choques térmicos bruscos (entrar y salir del frío extremo al calor) son los que causan resfríos y anginas.
Atención a la presión: El calor dilata los vasos sanguíneos y puede bajarte la presión. Si sentís mareos, buscá sombra y descansá.
