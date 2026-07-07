La Plata: buscan prolongar el recorrido del Tren Universitario para sumar 100.000 pasajeros
En la tercera etapa del plan impulsado por Universidad Nacional de La Plata (UNLP) figura la extensión más allá del Hospital San Juan de Dios.
El Tren Universitario podría sumar cuatro estaciones en breve al mover su terminal hasta los Talleres Ferroviarios de Gambier, ubicados en las calles 137 y 52 en la localidad de Los Hornos, partido de La Plata.
Siguiendo con el plan impulsado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que en 2013 reactivó las vías que habían quedado abandonadas en los setentas, la nueva etapa prolongaría el recorrido actual para beneficiar unas 100.000 personas.
Desde 2023 el Tren Universitario recorre 8,4 kilómetros entre la Estación La Plata y el Hospital San Juan de Dios, con ocho paradas entre una cabecera y otra, lo que conecta a facultades, hospitales y distintos puntos estratégicos de la ciudad.
El servicio transporta alrededor de 2.000 pasajeros por día y opera entre las 7 y las 22 con una tarifa única de $304, para usuarios con tarjeta SUBE registrada.
Pero la nueva extensión del servicio sumaría una parada en el Cementerio de La Plata, otra en Avenida 66, una más en Avenida 60 y luego torcería el rumbo hacia la terminal en los Talleres Ferroviarios de Gambier, en Los Hornos.
Por estos días ya hay mesas técnicas en funcionamiento y el proyecto de ampliación cuenta con el respaldo del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci.
A los efectos, Marinucci ya se reunió con el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, y con representantes de una empresa internacional especializada en infraestructura ferroviaria, material rodante, logística y sistemas de seguridad para avanzar en el desarrollo de la obra.
También siguen vigentes las gestiones con Ferrocarriles Argentinos para definir el trazado definitivo, pero la ampliación se realizaría utilizando el antiguo trazado de circunvalación del Ferrocarril Provincial, que fue clausurado en 1977, informaron medios locales como La Posta Ensenada.
La ampliación permitirá incorporar a Los Hornos a la red ferroviaria local, lo que podría facilitar el acceso al transporte público a quienes hoy dependen principalmente de colectivos o vehículos particulares.
"Nuestra Universidad está siempre involucrada en el desarrollo de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, en la planificación y ejecución de políticas públicas que redunden en beneficios para toda su comunidad", afirmó el presidente de la UNLP.
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