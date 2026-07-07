La Plata: buscan prolongar el recorrido del Tren Universitario para sumar 100.000 pasajeros

Por estos días ya hay mesas técnicas en funcionamiento y el proyecto de ampliación cuenta con el respaldo del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci.

A los efectos, Marinucci ya se reunió con el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, y con representantes de una empresa internacional especializada en infraestructura ferroviaria, material rodante, logística y sistemas de seguridad para avanzar en el desarrollo de la obra.

También siguen vigentes las gestiones con Ferrocarriles Argentinos para definir el trazado definitivo, pero la ampliación se realizaría utilizando el antiguo trazado de circunvalación del Ferrocarril Provincial, que fue clausurado en 1977, informaron medios locales como La Posta Ensenada.

La ampliación permitirá incorporar a Los Hornos a la red ferroviaria local, lo que podría facilitar el acceso al transporte público a quienes hoy dependen principalmente de colectivos o vehículos particulares.

"Nuestra Universidad está siempre involucrada en el desarrollo de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, en la planificación y ejecución de políticas públicas que redunden en beneficios para toda su comunidad", afirmó el presidente de la UNLP.