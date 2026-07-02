Murió Vanessa Rial, protagonista de un juicio emblemático contra la violencia de género en La Plata
La abogada se convirtió en activista contra la violencia de género tras lograr una condena ejemplar contra su expareja, quien la secuestró, drogó y atacó.
El miércoles de esta semana falleció en La Plata la abogada Vanessa Rial, cuya historia de vida y lucha judicial se volvió emblemática en la justicia bonaerense al lograr una condena ejemplar contra su expareja por violencia de género.
Rial, de 50 años, estaba internada desde el 25 de junio pasado en un centro médico a raíz de una neumonía bilateral y en ese contexto sufrió un accidente cardiovascular (ACV) que le costó la vida, informó el sitio El Día, de La Plata.
La historia de Rial salió a la luz primero en 2013, cuando su padre radicó una denuncia porque llevaba 18 días si nsaber de ella: la policía la encontró recluida en el domicilio de Jorge Cristian Martínez Poch, un reconocido DJ de La Plata apodado "El Duque".
Efectivos policiales encontraron a Rial en el departamento de Martínez Poch el 24 septiembre de 2013, y la rescataron tras comprobar que estaba ahí contra su voluntad y que había sido víctima de numerosas instancias de violencia de género y sexual.
Casi tres años más tarde, en agosto de 2016, su caso volvería a los medios con el juicio contra Martínez Poch ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata.
Durante el juicio también quedaron comprobados los actos de abuso sexual del DJ contra sus dos hijas, y la Justicia lo condenó a 37 años de prisión por todos los delitos.
El fallo fue "ejemplar" según la descripción de la mismísima Vanessa Rial, quien se vio obligada a revivir el calvario que sufrió para contar su verdad ante los jueces y la sociedad.
"Fue un fallo ejemplar, hoy es el día más feliz de mi vida, hoy voy a empezar a vivir", expresó Rial ante los medios aquel 31 de agosto de 2016 al enterarse de que el DJ platense no volvería a estar en la calle por un largo tiempo.
Hoy en día tiene 62 años, pero el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de La Plata, Juan José Ruiz, había dicho al condenarlo en 2016 que no sería excarcelado "antes de los setenta".
Mientras tanto, Vanessa Rial transformó su dolor en lucha y llegó a integrar el equipo legal de la Municipalidad de La Plata para representar a víctimas de violencia de género.
En el último tiempo había enfrentado problemas económicos por falta de vivienda y de recursos, y había pasado por paradores y pensiones de La Plata.
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