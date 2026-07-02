Murió Vanessa Rial, protagonista de un juicio emblemático contra la violencia de género en La Plata

Durante el juicio también quedaron comprobados los actos de abuso sexual del DJ contra sus dos hijas, y la Justicia lo condenó a 37 años de prisión por todos los delitos.

El fallo fue "ejemplar" según la descripción de la mismísima Vanessa Rial, quien se vio obligada a revivir el calvario que sufrió para contar su verdad ante los jueces y la sociedad.

"Fue un fallo ejemplar, hoy es el dí­a más feliz de mi vida, hoy voy a empezar a vivir", expresó Rial ante los medios aquel 31 de agosto de 2016 al enterarse de que el DJ platense no volvería a estar en la calle por un largo tiempo.

Hoy en día tiene 62 años, pero el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de La Plata, Juan José Rui­z, había dicho al condenarlo en 2016 que no sería excarcelado "antes de los setenta".

Mientras tanto, Vanessa Rial transformó su dolor en lucha y llegó a integrar el equipo legal de la Municipalidad de La Plata para representar a víctimas de violencia de género.

En el último tiempo había enfrentado problemas económicos por falta de vivienda y de recursos, y había pasado por paradores y pensiones de La Plata.