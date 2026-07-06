Desvalijaron una casa en La Plata y se llevaron hasta el álbum completo del Mundial 2026

Como si fuera poco, los desalmados no tuvieron reparo y se robaron hasta el álbum de figuritas del Mundial 2026, el cual habían terminado de completar recientemente y que tenía un gran valor sentimental para la familia.

Álbum de figuritas del Mundial 2026

La denuncia fue radicada de inmediato ante la Policía Bonaerense. Tras el aviso, efectivos se presentaron en la vivienda para realizar las pericias correspondientes y levantar posibles rastros o huellas que pudieran contribuir a la investigación.

Además, el propietario de la casa entregó a los investigadores imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona. El material ya fue incorporado a la causa y será analizado con el objetivo de identificar a los responsables del robo.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni sospechosos identificados. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que dispuso una serie de medidas para intentar esclarecer el hecho.