Desvalijaron una casa en La Plata y se llevaron hasta el álbum completo del Mundial 2026
Los delincuentes aprovecharon que la familia no se encontraba en la vivienda para cometer el robo y llevarse varios objetos de valor.
Un hombre y sus dos hijos fueron víctimas de un insólito y angustiante robo en la ciudad de La Plata donde delincuentes ingresaron a su vivienda y se robaron desde electrodomésticos hasta el álbum completo de figuritas del Mundial 2026.
El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en una casa ubicada sobre la calle 71 entre 14 y 15, mientras las víctimas no se encontraban en el lugar. Según detallaron fuentes policiales detallaron que el hombre había salido de su vivienda cerca del mediodía junto a su hijo de 13 años y regresó horas más tarde, esta vez acompañado por su hija de 10.
Al llegar a la vivienda, se encontró con una escena desoladora que anticipaba el brutal robo: la puerta de entrada estaba completamente abierta y con la cerradura forzada.
Una vez dentro de su casa, el hombre, de 67 años, constató que los delincuentes habían desvalijado la propiedad aprovechando la ausencia de los damnificados, lo que les dio tiempo suficiente para recorrer cada ambiente y seleccionar los objetos que se llevarían.
De acuerdo con la denuncia, entre los bienes sustraídos figuran una notebook, una consola PlayStation 4, una mochila y otros objetos personales que encontraron en el lugar.
Como si fuera poco, los desalmados no tuvieron reparo y se robaron hasta el álbum de figuritas del Mundial 2026, el cual habían terminado de completar recientemente y que tenía un gran valor sentimental para la familia.
La denuncia fue radicada de inmediato ante la Policía Bonaerense. Tras el aviso, efectivos se presentaron en la vivienda para realizar las pericias correspondientes y levantar posibles rastros o huellas que pudieran contribuir a la investigación.
Además, el propietario de la casa entregó a los investigadores imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona. El material ya fue incorporado a la causa y será analizado con el objetivo de identificar a los responsables del robo.
Hasta el momento no hay personas detenidas ni sospechosos identificados. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que dispuso una serie de medidas para intentar esclarecer el hecho.
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