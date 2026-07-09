Video: dos mecheras se valieron de un saca alarmas para robar camperas deportivas de alto costo

Una motociclista murió en La Plata tras un violento choque contra un auto

Una mujer de 47 años murió luego de protagonizar un brutal choque entre la moto que conducía y un auto en la localidad bonaerense de Tolosa, partido de La Plata. La víctima falleció en el lugar del hecho, mientras que el conductor del otro vehículo resultó ileso. La Justicia investiga las causas del siniestro.

El choque ocurrió el miércoles por la tarde en la intersección de las calles 7 y 530, cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, una moto Motomel blanca colisionó con un auto Chevrolet Prisma. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Bárbara María Del Papa.

Tras un llamado al sistema de emergencias 911, efectivos policiales se dirigieron al lugar y encontraron a la motociclista tendida sobre el asfalto. Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME cuyos médicos a cargo constataron el fallecimiento de la mujer.

De acuerdo con el parte oficial, la víctima llevaba el casco puesto al momento del impacto y no presentaba lesiones externas visibles a simple vista.

El trágico hecho ocurrió en 7 y 530

Investigan cómo ocurrió el accidente

En tanto, el conductor del Chevrolet Prisma, un hombre de 55 años, no sufrió heridas y fue identificado en el marco de la causa judicial. Tras el siniestro, la Policía preservó la escena para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias sobre los vehículos involucrados.

Mientras avanza la investigación, los peritos intentarán determinar las circunstancias en las que se produjo el choque entre la moto y el auto, y establecer si existieron maniobras o factores que hayan contribuido al desenlace fatal.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Culposos en turno, que buscará establecer las responsabilidades correspondientes una vez concluidas las pericias y recopilados los testimonios, según informó 0221.

La víctima tenía 47 años

Preocupación por los accidentes de tránsito en La Plata

El fallecimiento de Bárbara María Del Papa volvió a poner en foco la problemática de los accidentes de tránsito en La Plata. Según las cifras difundidas, la motociclista se convirtió en la cuarta persona fallecida por siniestros viales en los primeros ocho días de julio.

Con este hecho, el número de víctimas fatales en lo que va de 2026 asciende a 32, una cifra que genera preocupación pese a que, durante el primer semestre del año, se había registrado una baja del 26% en la cantidad de muertes por accidentes de tránsito respecto del mismo período de 2025.