Video: dos mecheras se valieron de un saca alarmas para robar camperas deportivas de alto costo
El hecho ocurrió en un local del centro de La Plata y quedó registrado por las cámaras de seguridad. El valor de lo sustraído asciende a casi $440 mil.
Dos mujeres robaron dos camperas deportivas de un local de Adidas Originals en el centro de La Plata utilizando un saca alarmas. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.
El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 del martes en la sucursal ubicada sobre calle 5, entre 50 y 51, una de las principales zonas comerciales de la capital bonaerense. Las imágenes del sistema de videovigilancia muestran cómo dos mujeres ingresan al negocio simulando ser clientas, recorren los percheros y seleccionan dos camperas deportivas Teamgeist 2.0.
Según informó el portal 0221, las sospechosas retiraron los dispositivos de seguridad con un saca alarmas que llevaban consigo y luego escondieron las prendas debajo de la ropa antes de abandonar el local sin realizar ningún pago. Cada una de las camperas tiene un valor de $219.999, por lo que el monto total del robo asciende a $439.998.
Desde el comercio señalaron que una de las mujeres ya habría protagonizado un episodio similar meses atrás en otra sucursal de Adidas ubicada sobre calle 12, donde también habría utilizado la misma modalidad para sustraer mercadería.
Las grabaciones de las cámaras de seguridad ya fueron incorporadas a la investigación y serán utilizadas para intentar identificar a las sospechosas. En las imágenes se observa toda la secuencia del robo, desde el momento en que recorren el local hasta que ocultan las camperas bajo la ropa y abandonan el comercio sin ser detectadas.
Una motociclista murió en La Plata tras un violento choque contra un auto
Una mujer de 47 años murió luego de protagonizar un brutal choque entre la moto que conducía y un auto en la localidad bonaerense de Tolosa, partido de La Plata. La víctima falleció en el lugar del hecho, mientras que el conductor del otro vehículo resultó ileso. La Justicia investiga las causas del siniestro.
El choque ocurrió el miércoles por la tarde en la intersección de las calles 7 y 530, cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, una moto Motomel blanca colisionó con un auto Chevrolet Prisma. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Bárbara María Del Papa.
Tras un llamado al sistema de emergencias 911, efectivos policiales se dirigieron al lugar y encontraron a la motociclista tendida sobre el asfalto. Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME cuyos médicos a cargo constataron el fallecimiento de la mujer.
De acuerdo con el parte oficial, la víctima llevaba el casco puesto al momento del impacto y no presentaba lesiones externas visibles a simple vista.
Investigan cómo ocurrió el accidente
En tanto, el conductor del Chevrolet Prisma, un hombre de 55 años, no sufrió heridas y fue identificado en el marco de la causa judicial. Tras el siniestro, la Policía preservó la escena para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias sobre los vehículos involucrados.
Mientras avanza la investigación, los peritos intentarán determinar las circunstancias en las que se produjo el choque entre la moto y el auto, y establecer si existieron maniobras o factores que hayan contribuido al desenlace fatal.
La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Culposos en turno, que buscará establecer las responsabilidades correspondientes una vez concluidas las pericias y recopilados los testimonios, según informó 0221.
Preocupación por los accidentes de tránsito en La Plata
El fallecimiento de Bárbara María Del Papa volvió a poner en foco la problemática de los accidentes de tránsito en La Plata. Según las cifras difundidas, la motociclista se convirtió en la cuarta persona fallecida por siniestros viales en los primeros ocho días de julio.
Con este hecho, el número de víctimas fatales en lo que va de 2026 asciende a 32, una cifra que genera preocupación pese a que, durante el primer semestre del año, se había registrado una baja del 26% en la cantidad de muertes por accidentes de tránsito respecto del mismo período de 2025.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario